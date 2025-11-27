نوع المنشفة التي يجب تجنب استخدامها في الشتاء (قد تسبب لك المرض)

الشتاء يدفعنا إلى الداخل. نبدأ بقضاء المزيد من الوقت في المنازل الدافئة والمزدحمة والأماكن الضيقة. الآن، من المؤكد أن هذا يشعرك بالدفء والراحة، ولكنه أيضًا فرصة مثالية لانتشار الفيروسات والبكتيريا والأمراض الأخرى من شخص لآخر. ويساعد الهواء الداخلي والأماكن القريبة هذه الأشياء على الانتشار، إذ ليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه. الآن قد تعتقد أن تجنب العطس والمصافحة سينقذك. لكن لسوء الحظ، لا يمكن أن تكون مخطئًا أكثر. ستنتقل الجراثيم حرفيًا إلى أي شيء، حتى المناشف القماشية.
مناشف اليد القماشية هي في الأساس مجرد أطباق بتري في منزلك. فهي دافئة، ورطبة في كثير من الأحيان، ولديها الكثير من الفراغات بين الخيوط حيث يمكن للجراثيم أن تختبئ وتنقسم. في كل مرة يلمس شخص ما منشفة يد ملوثة، فإنه إما سيلتقط تلك الجراثيم أو يترك المزيد من الجراثيم خلفه – أو كليهما. ولهذا السبب بالضبط سيخبرك خبراء النظافة بعدم استخدام مناشف اليد القماشية المشتركة.
يمكن أن تحتوي المناشف القماشية الملوثة على عدد كبير جدًا من الكائنات الحية الدقيقة. وفي الشتاء، عندما يبدو أن الجميع مصابون بالأنفلونزا أو أي مرض آخر، فإن تلك المنشفة تجلس هناك مثل جرثومة Airbnb، ترحب بالميكروبات بسعادة ثم تنقلها. إذا كنت لا تغتسل بشكل صحيح أو تستبدل تلك المناشف القماشية بشكل متكرر بما فيه الكفاية، فإنك فقط تدعو البكتيريا للبقاء في منزلك.
لماذا تعتبر المناشف القماشية نقطة ساخنة مثالية لجراثيم الشتاء
تعتبر مناشف اليد القماشية من أسوأ الأشياء المسببة للمشاكل في فصل الشتاء. يمكن أن تصيبك بالمرض لأنها تبقى مبللة لساعات، لأنه في الشتاء، تجف الأشياء ببطء أكبر. وإذا كنت تعرف أي شيء عن الجراثيم، فهي تحب الرطوبة. وهذا ينطبق على مناشف اليد ومناشف الحمام. تلك المستخدمة لتجفيف الأطباق ليست آمنة أيضًا إلا إذا كنت تغسل مناشف المطبخ طوال الوقت. في الواقع، تعد مناشف الشاي أحد أكبر أسباب التلوث المتبادل في المنازل. تتشبث البكتيريا بها ثم تنتظر أن يتم حملها.
يمكن للمناشف القماشية أن تطور أغشية حيوية معقدة من الجراثيم. إذا كنت لا تعرف ما هي الأغشية الحيوية، فهي مجرد مستعمرات لزجة من مسببات الأمراض التي تتشبث بشيء ما، مما يجعلها أكثر مقاومة للتنظيف. وفي الشتاء، عندما يتجمع الجميع في الداخل ويستخدمون نفس الحمام، تصبح المناشف القماشية بمثابة جسر فعال للجراثيم. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن المناشف القماشية وغيرها من الأقمشة الملوثة يمكن أن تؤوي وتنقل البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، مثل MRSA، بين الأشخاص والأسطح الأخرى.
عادات المناشف القماشية الأكثر أمانًا لفصل الشتاء وما يجب استخدامه بدلاً من ذلك
نظرًا لأن مناشف اليد القماشية يمكن أن تعمل مثل مكوكات الجراثيم، في الأماكن التي تأتي وتذهب فيها الكثير من الأيدي، مثل الحمام، فمن الأفضل دائمًا استخدام المناشف التي تستخدم لمرة واحدة. أثناء وجودك هناك، تأكد من وضع صناديق القمامة أو النفايات في مكان قريب للتخلص منها بشكل آمن. بعد كل شيء، ليس هناك أي معنى في استخدام مناشف اليد ذات الاستخدام الواحد إذا كنت ستضطر إلى التقاطها في منزلك، مما يعرض نفسك لكل تلك الكائنات الحية الدقيقة.
يمكنك أيضًا تجربة استخدام مجففات الهواء الدافئ أو الهواء النفاث، لكن المشكلة فيها هي أنها تنتج رذاذًا يمكن أن يحتوي على جراثيم. المناشف التي تستخدم لمرة واحدة مثل المناشف الورقية لا تواجه هذه المشكلة. الآن هذا لا يعني أنه لا يمكنك استخدام منشفة من القماش في المنزل على الإطلاق خلال فصل الشتاء. إذا أبقيتها جافة، واغسلها بشكل متكرر، واستبدلها قبل أن تصاب بالعفن، فمن المفترض أن تكون مشكلة نقل الجراثيم أقل. ما عليك سوى غسلها بالماء الساخن كل أسبوع، وإذا ظلت رطبة، فربما أكثر من ذلك. فقط تأكد من تجنب الأخطاء التي يرتكبها الجميع أثناء غسل المناشف.