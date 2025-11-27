نوع المنشفة التي يجب تجنب استخدامها في الشتاء (قد تسبب لك المرض)

الشتاء يدفعنا إلى الداخل. نبدأ بقضاء المزيد من الوقت في المنازل الدافئة والمزدحمة والأماكن الضيقة. الآن، من المؤكد أن هذا يشعرك بالدفء والراحة، ولكنه أيضًا فرصة مثالية لانتشار الفيروسات والبكتيريا والأمراض الأخرى من شخص لآخر. ويساعد الهواء الداخلي والأماكن القريبة هذه الأشياء على الانتشار، إذ ليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه. الآن قد تعتقد أن تجنب العطس والمصافحة سينقذك. لكن لسوء الحظ، لا يمكن أن تكون مخطئًا أكثر. ستنتقل الجراثيم حرفيًا إلى أي شيء، حتى المناشف القماشية.

مناشف اليد القماشية هي في الأساس مجرد أطباق بتري في منزلك. فهي دافئة، ورطبة في كثير من الأحيان، ولديها الكثير من الفراغات بين الخيوط حيث يمكن للجراثيم أن تختبئ وتنقسم. في كل مرة يلمس شخص ما منشفة يد ملوثة، فإنه إما سيلتقط تلك الجراثيم أو يترك المزيد من الجراثيم خلفه – أو كليهما. ولهذا السبب بالضبط سيخبرك خبراء النظافة بعدم استخدام مناشف اليد القماشية المشتركة.

يمكن أن تحتوي المناشف القماشية الملوثة على عدد كبير جدًا من الكائنات الحية الدقيقة. وفي الشتاء، عندما يبدو أن الجميع مصابون بالأنفلونزا أو أي مرض آخر، فإن تلك المنشفة تجلس هناك مثل جرثومة Airbnb، ترحب بالميكروبات بسعادة ثم تنقلها. إذا كنت لا تغتسل بشكل صحيح أو تستبدل تلك المناشف القماشية بشكل متكرر بما فيه الكفاية، فإنك فقط تدعو البكتيريا للبقاء في منزلك.