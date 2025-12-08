نوع شجرة عيد الميلاد القديمة التي يمكن أن تكون ذات قيمة كبيرة

صُنعت أشجار الريش لأول مرة في ألمانيا، بدءًا من نهاية القرن التاسع عشر. لقد كانوا يحاولون الحد من تدمير الغابات، لذلك توصلوا إلى نمط جديد من الأشجار الاصطناعية المصنوعة من الريش المصبوغ لتقليد إبر الصنوبر. يُشار إلى هذه الأشجار أحيانًا باسم أشجار ريش الإوز، ولكن تم استخدام أنواع أخرى من الريش أحيانًا، بما في ذلك ريش البجع والديك الرومي. لقد احتاجوا إلى أشجار عيد الميلاد، ومع تحول إزالة الغابات إلى مشكلة حقيقية، كان هذا بمثابة بداية رائعة لما أصبح فيما بعد اتجاهًا لجميع أنواع الأشجار المزيفة. إذا كان هذا أحد عناصر ديكور عيد الميلاد التي احتفظت بها عائلتك على مر السنين، فقد يكون من المفيد الاحتفاظ بها في العائلة أيضًا.

معظم أشجار “النمط” المصنوعة من الريش والتي يتم تصنيعها كنسخ هذه الأيام ليست مصنوعة في الواقع من الريش. إنها لا تزال أشجارًا صناعية تشترك في نفس المظهر المتناثر مثل أشجار الريش. إن تناثر كلاهما يجعلهما من أشجار عيد الميلاد البسيطة التي قد تتمكن من تركها طوال العام. ومع ذلك، فهي أيضًا لا تساوي قيمة أشجار الريش القديمة الأصلية. عند البحث عن شجرة ريش أصلية، انتبه إلى العيوب: فهذه هي القرائن التي تظهر أنها مصنوعة يدويًا منذ وقت طويل. يجب أن يكون “الجذع” مصنوعًا من وتد من الخشب الصلب، مع “فروع” متفرقة ومتجددة الهواء.