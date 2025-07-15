نوع ورق التواليت الذي يوصى به خبير السباكة لدينا (وما الذي يجب تجنبه)

لا ينبغي أن يكون الحديث عن ورق التواليت الخاص بك من المحرمات ، خاصةً عندما يتعلق الأمر بمعرفة أفضل علامة تجارية لسباكة السباكة الخاصة بك. على الرغم من أن الراحة والسعر يلعبون في قرارك ، إلا أنه من الجيد أيضًا التفكير في كيفية تأثير بعض المواد على أنابيبك (النوع المعدني ، وليس الهضم الخاص بك). قد لا يكون الأمر قد تجاوز عقلك للامتناع عن استخدام بعض العلامات التجارية ، لكن الخبير جوزيف واد ، نائب الرئيس في Benjamin Franklin Plumbing ، أعطى القراء House Digest نظرة ثاقبة على أنواع TP التي ستضمان أن يزودها بسلاسة. وفقًا لـ Wade ، فإن “ورق التواليت أحادي الطبق أو الأرق من طابقين هو الرهان الأكثر أمانًا لنظام السباكة والنتاء الخاص بك ، لأنه يذوب بسرعة أكبر ويقلل من خطر التراكم.”

عند التسوق للعلامات التجارية المفضلة لديك ، قد يكون من المفيد التحقق مما إذا كان الرقق سيذوب بمعدل يمكنه مواكبة احتياجات نظامك ؛ خلاف ذلك ، يمكن أن تكون عالقًا مع التراكم التي تسبب مشكلات السباكة. تابع واد توصيته ، قائلاً: “يمكن أن تتراكم ورق التواليت السميك أو البطيء في الأنابيب ، مما يؤدي إلى السدادات العنيدة والنسخ الاحتياطية.” على الرغم من أنه قد يكون مريحًا للاستخدام ، إلا أنه ليس دائمًا الخيار المثالي لمنزلك ، لذا تجنب أوراق المرحاض هذه إذا كنت ترغب في الحفاظ على صحة خزان الصرف الصحي.