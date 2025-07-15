نوع ورق التواليت الذي يوصى به خبير السباكة لدينا (وما الذي يجب تجنبه)

لا ينبغي أن يكون الحديث عن ورق التواليت الخاص بك من المحرمات ، خاصةً عندما يتعلق الأمر بمعرفة أفضل علامة تجارية لسباكة السباكة الخاصة بك. على الرغم من أن الراحة والسعر يلعبون في قرارك ، إلا أنه من الجيد أيضًا التفكير في كيفية تأثير بعض المواد على أنابيبك (النوع المعدني ، وليس الهضم الخاص بك). قد لا يكون الأمر قد تجاوز عقلك للامتناع عن استخدام بعض العلامات التجارية ، لكن الخبير جوزيف واد ، نائب الرئيس في Benjamin Franklin Plumbing ، أعطى القراء House Digest نظرة ثاقبة على أنواع TP التي ستضمان أن يزودها بسلاسة. وفقًا لـ Wade ، فإن “ورق التواليت أحادي الطبق أو الأرق من طابقين هو الرهان الأكثر أمانًا لنظام السباكة والنتاء الخاص بك ، لأنه يذوب بسرعة أكبر ويقلل من خطر التراكم.”
عند التسوق للعلامات التجارية المفضلة لديك ، قد يكون من المفيد التحقق مما إذا كان الرقق سيذوب بمعدل يمكنه مواكبة احتياجات نظامك ؛ خلاف ذلك ، يمكن أن تكون عالقًا مع التراكم التي تسبب مشكلات السباكة. تابع واد توصيته ، قائلاً: “يمكن أن تتراكم ورق التواليت السميك أو البطيء في الأنابيب ، مما يؤدي إلى السدادات العنيدة والنسخ الاحتياطية.” على الرغم من أنه قد يكون مريحًا للاستخدام ، إلا أنه ليس دائمًا الخيار المثالي لمنزلك ، لذا تجنب أوراق المرحاض هذه إذا كنت ترغب في الحفاظ على صحة خزان الصرف الصحي.
التزم بالعلامات التجارية التي تحل المزيد من السرعة
أعطى جوزيف واد القراء نصيحة صغيرة لاستخدامها أثناء التسوق لورق المرحاض. وقال للمنزل حصريًا لـ House Digest: “على الرغم من أننا لا نؤيد علامات تجارية محددة ، إلا أن السباكين يرون باستمرار نتائج جيدة مع العلامات التجارية المعروفة بصيغة الطول السريع”. أشار واد إلى أن Scott 1000 يمكن أن يعمل لتلك المساكن التي تميل إلى وجود مشكلات مع أنظمة الصرف الصحي الخاصة بهم لأنه يذوب وينهار بشكل أكثر كفاءة من الأنواع الأخرى. “العلامات التجارية الأخرى ذات الصيغ السريعة” التي آمنت “أو” آمنة من الصرف الصحي “، مثل بعض الخيارات من الجيل الناعم أو السابع ، تميل أيضًا إلى الأداء بشكل جيد.” على الرغم من أن جميع أوراق مرحاض العلامة التجارية لن تعطي أفضل ضجة لباك ، خاصة إذا تسببت في مشاكل في الصرف الصحي ، إلا أن بعضها لا يزال يستحق الشراء لأنها لطيفة على نظام السباكة.
عندما سئل كيف يمكنك تحديد ما إذا كان نوع TP سيؤثر سلبًا على السباكة الخاصة بك ، أوضح واد أن هناك تجربة سهلة يمكنك القيام بها. وقال “الاختبار البسيط في المنزل هو وضع بضع صفائح من ورق التواليت في جرة من الماء ، وتهزه لمدة 10 ثوانٍ ، ومعرفة ما إذا كان يبدأ في الانفصال”. “إذا لم يحدث ذلك ، فقد لا يكون الخيار الأفضل لنظام الصرف الصحي الخاص بك.” فقط من خلال تجربة هذا الاختراق ، يمكنك توفير الكثير من المال على السباكين والإصلاحات.
تجنب العلامات التجارية السميكة للغاية
كما أوضح جوزيف ويد خلال منزله الحصري ، يمكن للمشاكل التي يمكن أن تسببها بعض أنواع ورق التواليت ، “في المنازل التي تحتوي على أنظمة الصرف الصحي ، يمكن أن تسبب ورق التواليت غير الصحيح متاعبًا عن طريق تعطيل عملية الانهيار البكتيري الطبيعي داخل الخزان ، مما يؤدي إلى فشل إصلاح في النظام”. هذا يضيء بعض الضوء على سبب رغبتك في تجنب الالتقاط من أسماء العلامات التجارية أو السماكة. كما أشار إلى أنه ليس كل الملصقات دقيقة حول عوامل حلها. “إن مصطلح” الصرف الآمن “لا ينظم بشكل كبير ، لذلك من المهم أن ننظر إلى ما وراء الملصق. بعض المنتجات التي يتم تسويقها كآمنة من الصرف الصحي لا تزال تنهار ببطء شديد ، خاصة إذا كانت سميكة أو مبطنًا بشدة”.
كما نصح القراء بما يجب تجنبه أو البحث عنه عند التسوق. “كنت أحذر من أوراق المرحاض ذات السمك الفائقة أو” الفاخرة “-قد تشعر تلك الخيارات الفخمة والمتعددة الطبقات ، لكنها قد تكون صعبة على الأنابيب وبطيئة في الانهيار في خزانات الصرف الصحي.” من المحتمل أن تواجه مشكلات في السباكة إذا كنت تستخدم هذا النوع من ورق التواليت ، وهذا هو السبب في أن العديد من الخبراء مثل Wade يقترحون اختيار العلامات التجارية والمواد الأخرى. حتى المنتجات المسمى على أنها “قوة إضافية” أو “فائقة النعم” يمكن أن تشير إلى أخبار سيئة لنظام السباكة الخاص بك ، وفقًا لـ Wade.