نوفاك ديوكوفيتش ينسحب من أستراليا المفتوحة مع إصابة في الساق

ملبورن ، أستراليا – استقال من نوفاك ديوكوفيتش المصاب بسبب عضلة ممزقة في ساقه اليسرى بعد إسقاط المجموعة الأولى من الدور نصف النهائي الأسترالي المفتوح ضد ألكساندر زفيرفيف يوم الجمعة.

خسر ديوكوفيتش المباراة الافتتاحية 7-6 (5) ومشى على الفور حول الشباك للتنازل عن المباراة مع Zverev ومصافحة.

صرخ المتفرجون بينما خرج ديوكوفيتش البالغ من العمر 37 عامًا باتجاه غرفة الخزانة ، وتوقف ، واستدار واستجاب بإعطاء اثنين من الإبهام.

في مؤتمره الصحفي ، قال ديوكوفيتش إن الألم في ساقه اليسرى “يزداد سوءًا وأسوأ”.

لقد أصيب به خلال فوزه في الدور ربع النهائي على كارلوس ألكاراز ليلة الثلاثاء وارتدى شريطًا أبيض حول ساقه العلوية ضد زفيريف.

قال ديوكوفيتش: “كنت أعلم ، حتى لو فزت بالمجموعة الأولى ، ستكون معركة شاقة كبيرة بالنسبة لي.”

كان يقدم عرضًا لبطولة 11 في بطولة أستراليا المفتوحة وتسجيل لقب البطولات الاربع الكبرى 25.

ولكن هذه هي المرة الثانية في البطولات الرئيسية الأربع الماضية التي لم يتمكن من الانتهاء منها بسبب إصابة: لقد انسحب من بطولة فرنسا للعام الماضي قبل الدور ربع النهائي بعد تمزيق الغضروف المفصلي في ركبته اليمنى خلال المباراة.

أجرى ديوكوفيتش عملية جراحية بعد يومين وصلت على الفور إلى النهائي في المخصص التالي ، ويمبلدون ، ثم فاز بميدالية ذهبية لصربيا في أولمبياد باريس.

يوم الجمعة ، سئل عما إذا كان هذا قد كان آخر ظهور له في ملبورن بارك.

“هناك فرصة. من يدري؟ ” قال ديوكوفيتش. “سأضطر فقط إلى معرفة كيف يذهب الموسم. أريد أن أستمر “.

وصل Zverev المصنف رقم 2 إلى أول مباراة له في اللقب في ملبورن بارك ، وسيواجه يوم الأحد الفائز في الدور نصف النهائي يوم الجمعة بين جانيك سينر رقم 1 من إيطاليا ، والبطل المدافع ، ورقم 21 بن شيلتون من الولايات المتحدة.

Zverev هي الوصيف مرتين في البطولات الرئيسية الأخرى ، وخسر النهائيات في خمس مجموعات في 2020 US Open و 2024 French Open.

وقال زفيرفيف لصحيفة رود لافير أرينا خلال مقابلته في الملعب: “أول شيء أريد أن أقوله هو: من فضلك ، يا شباب ، لا تسرب لاعبًا عندما يخرج من الإصابة”. “أعلم أن الجميع دفعوا ثمن التذاكر وأن الجميع يريدون أن يروا مباراة رائعة من خمس مجموعات. لكن عليك أن تفهم – Novak Djokovic هو شخص أعطى هذه الرياضة ، على مدار العشرين عامًا الماضية ، كل شيء في حياته “.

استمرت المجموعة الوحيدة من Djokovic مقابل Zverev 1 ساعة ، 20 دقيقة وشملت 19 نقطة استمرت تسع ضربات أو أكثر. استمرت المباريات الأربع الأولى وحدها 31 دقيقة.

كان الأمر مرهقًا – وكان من الممكن حتى التعامل مع مشكلة مع الجسم. لكن كل شيء كان أكثر من اللازم بالنسبة إلى Djokovic مع الفخذ ، والذي أصبح أولاً مشكلة في وقت متأخر في المجموعة الأولى ضد الكاراز.

وقال ديوكوفيتش: “لم أصطدم الكرة منذ مباراة ألكاراز حتى ساعة واحدة قبل مباراة اليوم”. “لقد فعلت كل ما في وسعني لإدارة دمعة العضلات التي أمتلكها بشكل أساسي. أدوية وأعتقد أن (الشريط) والعمل الفيزيائي ساعد إلى حد ما اليوم. لكن قرب نهاية تلك المجموعة الأولى ، بدأت أشعر بالألم أكثر وأكثر ، وكان الأمر أكثر من اللازم بالنسبة لي. نهاية مؤسف ، لكنني حاولت “.

قال زفيريف إنه يمكن أن يشعر “بعض الخدوش” على الجانب الآخر من الشبكة في التعادل ، ولاحظ أن ديوكوفيتش كان يكافح “ربما أكثر قليلاً”.

قبل عامين في ملبورن بارك ، أضر ديوكوفيتش أوتار الركبة اليسرى لكنه كان لا يزال قادرًا على المغادرة مع الكأس. ضد الكاراز ، كان في مجموعة ضد شخص يبلغ من العمر 16 عامًا صغاره لكنه فاز.

هذه المرة ، لم يستطع ديوكوفيتش سحب هروب مماثل.

“إذا لم يتمكن من مواصلة مباراة تنس ، فهذا يعني حقًا أنه لا يستطيع مواصلة مباراة التنس. لذا ، من فضلك ، كن محترمًا “، قال زفيرفيف للجماهير. “وأظهر حقًا بعض الحب لنوفاك.”