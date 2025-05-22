إنه طفل في كوينز من فوردهام ، البالغ من العمر 69 عامًا الآن ، والذي خلف الراحل جون كوندون كصوت للسلطة الفلسطينية لنيكس ، وتردد مكالمته “باتريك إوينغ” في جميع أنحاء الحديقة على مر السنين.

كان مايك والكزوسكي في مقعده المألوف على طاولة الهداف عندما طارد نيكس بطولة الدوري الاميركي للمحترفين الثالث في عام 1994 في نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين ضد الصواريخ ، ومرة ​​أخرى خمسة مواسم في النهائيات ضد توتنهام.

ومرة أخرى للعبة 1 من نهائيات المؤتمر الشرقي ضد بيسرز.

وقال والكزيوسكي لصحيفة “نيكس” قبل أن يختتم نوكز ، “كنت من محبي ميتس نشأ ومروحة من كينيز.