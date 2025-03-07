نولان أرينادو عالقًا مع إعادة بناء الكرادلة أمر عار

يبدو أن نولان أرينادو ، وهو رجل القاعدة الثالث من الكرادلة ، وكأنه يقيم كاردينال ، على الأقل في الوقت الحالي – وهذا عار.

إذا كان الفائز بجائزة All-Vists All-Star ، و Finner Gold Golve ، وبطلة الجري ثلاث مرات في المنزل ، في غير مكانها في معسكر الكرادلة حيث يأخذون “إعادة ضبط” نادرة ، وربما يرجع ذلك إلى ذلك.

“توقعاتي هو أن أكون هنا يوم الافتتاح. (هذا) حتى يخبروني أن شيئًا ما يحدث ، ثم أعتقد أنني سأضبط. لكن حتى أسمع ذلك ، أنا مغلق “، أخبر أرينادو المنشور داخل نادي الكرادلة في كوكب المشتري ، فلوريدا.

“أنا لا أحاول التسبب في أي مشاكل. قال أرينادو أيضًا: “يجب أن أكون ملتزمًا”. “السنة التي مررت بها في العام الماضي لم تكن السنة التي أردتها. أشعر أنني أفضل من ذلك. لذلك يجب أن أركز على أن أكون أفضل من ذلك. أتوقع أن أكون أفضل بكثير. لدي بعض التوقعات النبيلة. “