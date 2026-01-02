نولان تراوري أحدث لاعب مبتدئ في Nets يحصل على بعض الحب القاسي من جوردي فرنانديز

وتأخر نتس في آخر 28 دقيقة من خسارة ليلة الخميس أمام روكتس.

لكن هذا لا يعني أن تلك الدقائق كانت بلا معنى.

أعطى المدرب جوردي فرنانديز بعض الحب الشديد للمبتدئ نولان تراوري عند خروجه من الملعب بعد أن أوضحت ذلك رميات ثلاثية غير مدروسة.

يعد المراهق الفرنسي لاعبًا جيدًا في الاختراق والانحدار، لكنه لم يقدم سوى تمريرتين حاسمتين لدورتين، ولم يسدد سوى 1 مقابل 8 بشكل عام، و1 مقابل 5 من العمق في التسديدات التي تم استدراجه إليها في الغالب.

قال فرنانديز: “أريده أن يستخدم قواه الخارقة ويلمس الطلاء. وشعرت أنه تم القبض عليه وهو يطلق النار على الجزء السفلي. وفي كثير من الأحيان لم ينجح الأمر… لأن هذا ما يريدون منك أن تفعله”. “وإذا واصلت إطلاق النار وأخطأت، ففي بعض الأحيان، إذا واصلت فعل الشيء نفسه ورؤية نفس النتائج، فهذا هو تعريف الجنون. وأنا أعلم كم هو جيد.

“يمكنه لعب لعبة البيك آند رول، ويمكنه لمس الطلاء، ويمكنه رفض الالتقاط، ويمكنه اللعب بتمريرة. تمريرتان حاسمتان ودورتان ليست جيدة بما فيه الكفاية. لهذا السبب كنت بحاجة إليه أن يفهم: أنني بحاجة إلى المزيد. أنا موافق على السحب 3، أنا لا أحب ذلك لأنه لم يظهر أنه قادر على القيام بذلك باستمرار. يمكنه إطلاق العديد من الكرات الثلاثية كما يريد، لكنني لم أفكر في ذلك لقد لعب المباراة بالطريقة التي أردت أن ألعب بها، إذا تحسن بنسبة 1% (الجمعة) فهذا ما أريد رؤيته.

وفقد النيتس ثلاثة أخماس التشكيلة الأساسية.

كان مايكل بورتر جونيور يعاني من المرض، وكان تيرانس مان يعاني من كدمة في الفخذ الأيمن، وكان اختيار اليانصيب إيجور دمين يعاني من ألم في أسفل الظهر.

قال فرنانديز: “لقد كان الأمر كذلك طوال المباريات، ومن الواضح أنني ألعب معه المزيد من الدقائق والتأكد من أنه قادر على الاستمرار في اللعب. لذلك، هذا شيء ظهر، لكننا نعتقد أنه سيكون على ما يرام قريبًا”. “سوف يدعم زملائه في الفريق ويكون جاهزًا للمباراة التالية.”

والقادم هو يوم الجمعة في واشنطن.

وتقدم فريق نتس إلى المركز الخامس في ترتيب اليانصيب بفارق نقاط مئوية عن هورنتس. إنهما متخلفان بفارق مباراتين ونصف عن فريق ويزاردز.

لعب فريق Nets أقل عدد من المباريات في الدوري حتى الآن، لكنه يدخل الآن في فترة حيث سيخوض أربع مباريات في الأسبوع لمدة خمسة أسابيع متتالية. يبقى أن نرى كيف سيتعامل الفريق مع بورتر (وديمين) بشكل متتالي خلال تلك الفترة.