نولان ماكلين ، يونان تونغ يمثل خطط MLB غير الكاملة لإطلاق الأسلحة الكهربائية في Pennant Push

هل تحتاج الفرق المتنافسة إلى التخطيط لمفاجأة أغسطس؟

تقليديًا ، يكون الموعد النهائي لما بعد التجارة عندما يستدعي أيضًا آفاق النخبة للبدء في التخطيط للمستقبل. ولكن بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالترويج – خاصة بالنسبة للتناوب – هل تحتاج الأندية التي تتنافس على مرحلة ما بعد الموسم إلى إطلاق الأسلحة الطازجة في الوقت الحاضر؟

على وجه الخصوص في عصر تأكل فيه آلة الترويج صغارها … والمتوسطة … والكبار؟

هذا هو حقبة يُطلب من المبتدئين أقل من أي وقت مضى ، ولكنها تقع في كل ملعب. في أبسط أشكاله ، يمكن أن يعتمد موظفي الماضي مثل Tom Seaver و Bob Gibson على التشكيلة التي ، من ناحية السلطة على وجه الخصوص ، انخفضت بشكل كبير بعد الضاربان الرابع والخامس ولم يجبرهم على تسليم كل ملعب بقوة كاملة. لم يعد Bud Harrelson و Don Kessinger يلعبان بعد الآن. وهكذا ، هل 175 أدوار الآن ما ، على سبيل المثال ، كان 250 هو بقدر ارتداء الذراع؟

