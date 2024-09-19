نيستور كورتيس يقدم جوهرة في محاولة للحصول على مكان في تشكيلة يانكيز في التصفيات

سياتل – في الليلة التي حجز فيها فريق يانكيز بطاقته إلى ما بعد الموسم، واصل نيستور كورتيس إثبات جدارته ليكون جزءًا من التشكيلة الأساسية في التصفيات.

قدم الرامي الأعسر ستة أدوار دون أن يتلقى أي هدف ضد فريق مارينرز في طريقه إلى الفوز 2-1 في 10 أدوار مساء الأربعاء في ملعب تي-موبايل بارك.

وقال كورتيس وسط احتفال صاخب بالشمبانيا والبيرة داخل نادي الضيوف: “أحاول فقط أن أبذل قصارى جهدي هنا وأتنافس مع اللاعبين الأفضل في الدوري”.

وقد سجل كورتيس الآن معدل أداء بلغ 1.58 خلال آخر ست مباريات له – واحدة منها كانت ظهورًا طويلًا كبديل عندما وضعه فريق يانكيز في حظيرة الإغاثة بعد دورة واحدة من التناوب.

على الرغم من أن كورتيس لديه خبرة سابقة خارج حظيرة الإغاثة ويمكنه مساعدة اليانكيز هناك في أكتوبر، فقد بدأ أيضًا في السابق مباريات فاصلة وأظهر أنه لا يخاف من المرحلة الكبيرة.

قال جيريت كول: “لقد قام نيستور بعمل رائع بالنسبة لنا هذا العام، لقد استحوذ على الكرة في كل مرة في أي دور طلبناه منه. لقد لعب بشكل جيد ومنحنا فرصة الفوز في كل مرة تقريبًا يشارك فيها”.

ماركوس سترومان هو حاليا الرجل الغريب الذي خرج من حظيرة الإغاثة في هذا التحول من خلال الدوران، ولكن سيتعين على فريق يانكيز التخلص من لاعب أساسي آخر أو اثنين بمجرد وصولهم إلى التصفيات.

كانت مباراة الأربعاء هي المباراة الرابعة التي لم يسجل فيها كورتيس أي هدف في آخر سبع مباريات.

لقد حد من أداء فريق مارينرز بأربع ضربات (واحدة منها ضربة مزدوجة من قبل جوستين تورنر والتي كان يجب على جيسون دومينغيز أن يمسكها في وسط الملعب) وثلاث تمريرات بينما ضرب ستة لاعبين.

قال المدير آرون بون: “أشعر أنه يرمي الكرة بشكل جيد حقًا. أشعر أن هذا العام كان عامًا قويًا حقًا بالنسبة لنيستور”.

للمرة الأولى هذا الموسم – باستثناء غيابه لمدة خمسة أسابيع بسبب إصابة في أوتار الركبة – كان جيانكارلو ستانتون خارج التشكيلة يوم الأربعاء للمباراة الثانية على التوالي.

وقال ستانتون إنه كان على ما يرام من الناحية البدنية، لكنه جلس على مقاعد البدلاء لليوم الثاني على التوالي حيث حصل آرون جادج على يوم DH آخر لمساعدته على البقاء في حالة جيدة في المرحلة النهائية.

وقال ستانتون قبل المباراة: “لن نجعل الأمر مجرد قصة عن شعوري (بشأن عدم اللعب)”. “سنكون بخير في كل الأحوال”.

ووصف ستانتون غيابه عن تشكيلة يوم الثلاثاء بأنه كان بسبب مواجهة الرامي القوي باليد اليمنى براين وو.

ثم لم يكن من المقرر أن يلعب يومي الأربعاء والخميس (حيث أن يوم الخميس هو مباراة نهارية بعد مباراة ليلية)، وقرر فريق يانكيز أن يوم الخميس (ضد الرامي الأيمن لوغان جيلبرت) كان يومًا أفضل له ليكون في التشكيلة.

ربما يكون للأيام المتتالية من الراحة علاقة أكبر برغبة بون في إراحة القاضي مرة أخرى في هذه المرحلة من الموسم بعد اللعب في مركز وسط الملعب بشكل منتظم.

قال بون: “جادجي جيد، لكنني أقدر هذه الأيام بالنسبة له بالتأكيد في هذا الوقت من العام، وخاصة بعد يوم عطلة (الاثنين)”. “من الواضح أنه على الرغم من أننا اعتمدنا عليه وعلى الآخرين، إلا أنني أريد أن أكون حريصًا على ذلك في هذا الوقت من العام”.

وأشار بون إلى أن ستانتون – الذي سجل 4 من 34 مع ضربتين مزدوجتين في آخر 10 مباريات – سيعود إلى التشكيلة الأساسية بشكل ثابت خلال بقية المباراة.

بعد أن سمح كلاي هولمز بتسجيل هدف التعادل لجوستين تورنر في الشوط الثامن، دخل لوك ويفر وضرب أربعة لاعبين على مدار 1 ²/₃ ⅔ جولة لإرسال المباراة إلى الأشواط الإضافية. … ضرب فريق يانكيز 15 مرة، وهو أعلى رقم له هذا الموسم.