نيكس أتشيوا الثمين يحرز “تقدمًا” مع إصابة في أوتار الركبة

ديترويت – يحرز أتشيوا الثمين تقدمًا “جيدًا” من شد أوتار الركبة، لكن المدرب توم تيبودو قال إن احتياطيه العلوي في المنطقة الأمامية لم يخضع بعد للتمرين.

سافر أتشيوا، الذي تعرض للإصابة في نهائيات الموسم التحضيري، مع نيكس في رحلة برية من أربع مباريات، مع المباريات القادمة في هيوستن وأتلانتا.

وقال ثيبودو: “إنه يفعل المزيد في الملعب”. “بمجرد أن يبدأ اللاعب في القيام بأشياء في الملعب، فعادةً ما يسافر معنا. في بعض الأحيان يكون من الأفضل إبقائه في نيويورك لأنه يمكننا القيام بالمزيد من أعمال إعادة التأهيل في المنشأة.

“لذا فالأمر يتعلق بكل حالة على حدة. لذا فهو يحقق تقدمًا جيدًا وثابتًا. لكنه في الواقع لم يمر بممارسة حقيقية بعد.”

ومن المقرر أن يتدرب نيكس قبل مباراة الاثنين ضد روكتس.

بدون أتشيوا، اختار ثيبودو التناوب بثمانية لاعبين مع احتياطي واحد فقط في المنطقة الأمامية (جيريكو سيمز) واثنين في المنطقة الخلفية (مايلز ماكبرايد وكام باين).

كان ملحق كارل أنتوني تاونز الجديد عبارة عن لف حول معصمه ولكن من الواضح أنه لم يكن مزعجًا.

كان المركز، الذي تم إدراجه على أنه مشكوك فيه قبل مباراة الجمعة ضد بيستونز بسبب “التواء في المعصم”، في الوحدة الأولى مع معصمه مسجل لفريق نيكس، الذي كان لديه نفس التشكيلة في المباريات الخمس الافتتاحية – جالين برونسون، ميكال الجسور، أو جي أنونوبي، جوش هارت وتاونز.

تاونز، الذي أسقط 21 نقطة، 11 لوحة وسبع تمريرات حاسمة في فوز يوم الجمعة على بيستونز، تعرض لإصابة في يده غير المسددة قبل ليلتين في ميامي.

وقال تاونز: “لقد نجحت في تحقيق ذلك”، مضيفاً أنه شعر بألم في معصمه. “لقد حققت ذلك الليلة.”

اندلعت المدن بشكل هجومي في المباراتين الأخيرتين ولكن تم الإشادة بها أيضًا لأنها أصبحت أكثر صوتًا في الدفاع.

قال بريدجز: “أود أن أقول إن KAT (كان أعلى صوت في مجال التواصل في مجال الدفاع)”. “تحسنه من المباراة الأولى إلى الآن. كانت هناك مباراتان فقط ولكن تحسنه – لأنك تعلم أن الكبير يكمن في الكثير من الإجراءات، لذا فإن سماعه بتغطية شاشة الكرة جعل الجميع وأنا شخصيًا أفضل في التعامل مع الكرة لأنني أعلم أن هناك شاشة. لذلك أود أن أقول كات.

بعد قضاء ليلة إضافية في ديترويت، يخطط العديد من أعضاء فريق نيكس لحضور مباراة كرة القدم الجامعية يوم السبت في آن أربور بين فريقي ميشيغان ولفرينز وأوريجون دكس.