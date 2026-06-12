نيكس الآن هو المرشح الأوفر حظًا للفوز بنهائيات الدوري الاميركي للمحترفين بعد سقوطه في وضع المستضعف خلال المباراة الرابعة

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استغرق الأمر عودة بفارق 29 نقطة في المباراة الرابعة، لكن نيكس أصبح مرة أخرى مرشحًا قويًا للفوز بنهائيات الدوري الاميركي للمحترفين.

بعد فوزه في مباراتي الطريق في سان أنطونيو لافتتاح السلسلة ويصبح مرشحًا كبيرًا للفوز بأول بطولة له منذ عام 1973، بدا نيكس جاهزًا لتفجير كلتا المباراتين في ماديسون سكوير غاردن، بل ووجدوا أنفسهم غير مرشحين للفوز بنهائيات الدوري الاميركي للمحترفين مساء الأربعاء.

خلال اللعبة 4، وصل نيكس إلى +135 من المستضعفين في Fanatics Sportsbook للفوز بنهائيات الدوري الاميركي للمحترفين، مع وصول توتنهام باحتمال -160.

بعد أن اكتملت العودة المكونة من 29 نقطة ليحقق الفوز 107-106، وجد نيكس نفسه الآن يصل إلى -560 ليفوز بنهائيات الدوري الاميركي للمحترفين في BetMGM.

ارتكب لاعب وسط توتنهام فيكتور ويمبانياما خطأً صارخًا آخر خلال المباراة الرابعة، لذلك إذا سجل خطأً آخر، فسيتم إيقافه للمباراة 6 أو 7 التالية – إذا وصل الأمر إلى ذلك.

كان نيكس مفضلاً لدخول كل من اللعبة 3 واللعبة 4، مع فروق أسعار تتراوح بين 1.5 و 2.5 نقطة.

في لعبة 5 المحتملة لحسم السلسلة في سان أنطونيو، تم إدراج نيكس على أنه مستضعف بـ 5.5 نقطة على الرغم من خسارة اللعبة 4 بطريقة سخيفة.

ما إذا كان فريق شاب مثل توتنهام يمكنه التعافي من شيء كهذا هو سؤال مشروع.

يتلقى مدرب توتنهام ميتش جونسون الكثير من الانتقادات بسبب الطريقة التي انهار بها سان أنطونيو في المباراة الرابعة وهو محق في ذلك.

سيكون عليه معرفة كيفية تصحيح السفينة وحشد القوات.

الرهان على الدوري الاميركي للمحترفين؟

هناك خط تطلعي للمباراة السادسة المحتملة في ماديسون سكوير جاردن، مع افتتاح نيكس كـ -118 مرشحًا طفيفًا في بوليماركت.

Jalen Brunson وOG Anunoby هما المرشحان المفضلان لـ Finals MVP، ولكل منهما بطولاته الخاصة خلال المباريات الأربع الأولى.

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