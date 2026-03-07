نيكس باكوم داديت يسجل أعلى مستوى من النقاط خلال وقت القمامة

دنفر – استفاد باكوم داديت، اختيار الجولة الأولى لعام 2024 والذي قضى معظم هذا الموسم في الدوري الممتاز، أخيرًا من فرصته في الدوري الاميركي للمحترفين في فوز نيكس 142-103 يوم الجمعة على ناجتس.

خرج اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 20 عامًا مسجلاً 11 نقطة في تسع دقائق فقط من الوقت الضائع، مما ساعد على إرسال ناجتس لأسوأ خسارة على أرضه منذ عام 1998 أمام فريق مايكل جوردان بولز.

لقد كانت مسيرة عالية من حيث النقاط بالنسبة إلى داديت، الذي سدد 3 مقابل 3 من خارج القوس.

قال المدرب مايك براون: “لقد كان يلعب بشكل جيد في الدوري الممتاز ويزيل الفوضى منه”. “وهو يتمتع بحجم كبير. إنه شاب. ونريده أن يستمر في النمو والتطور. في أي وقت يرى الشباب مثل هؤلاء الكرة تدخل الكرة ويفعلون تلك الأشياء على الأرض في إحدى مباريات الدوري الاميركي للمحترفين، فإن ذلك يساعدهم على الإيمان. إنه يساعدهم ليس فقط على الإيمان ورفع مستوى ثقتهم، ولكن أيضًا على زملائهم في الفريق أيضًا.”

ولم يلعب داديت منذ 8 فبراير ولم يسجل أكثر من خمس نقاط هذا الموسم قبل يوم الجمعة.

قال داديت: “إنه شعور جيد بالتأكيد. في كل مرة أخرج فيها إلى هناك، أحاول الخروج بثقة”. “لأنني أعلم أنني لن أحصل على الكثير من الوقت. لذلك كنت أعمل مع فريق G-League للحصول على بعض التكرارات وهذا بالتأكيد شعور جيد.”

جوش هارت، أحد مشجعي يانكيز المتحمسين على الرغم من نشأته في منطقة العاصمة، سيحصل على رأس مزركش خاص به في ذا برونكس.

أعلن فريق يانكيز يوم الجمعة أن يوم 25 سبتمبر ضد الأوريولز هو ليلة جوش هارت بوبلهيد، حيث سيتلقى أول 18000 مشجع تمثاله الصغير الذي يحمل مضربًا في يده اليسرى وكرة سلة في يمينه.

قال هارت يوم الجمعة: “لا أستطيع الانتظار. من الواضح أنني أحب فريقي الأمريكي”. “لذا فإن القدرة على القيام بذلك أمر رائع للغاية. أنا متحمس للغاية عندما أتيحت لنا هذه الفرصة. وقد اغتنمناها حقًا.”

هارت هو ابن أخ صائد يانكيز الأسطوري إلستون هوارد. ارتدى قميص هوارد رقم 32 أثناء رمي الملعب الاحتفالي الأول في مباراة يانكيز في سبتمبر 2024.

هذا العام، هبة هارت ذات الرأس المزركش هي اليوم السابق لاعتزال قميص CC Sabathia في استاد يانكي.

قال هارت: “إنها أول دمية ذات رأس مزركش لي على الإطلاق”. “مشاعر جيدة جدا.”

لولا قرار عدم الاتصال المثير للجدل في خسارة يوم الأربعاء أمام الرعد، لكان جالين برونسون قد جمع أفضل أربع تهم في مباراة واحدة.

لكن الحكام ابتلعوا صفاراتهم في الربع الأول – عندما بدا أن شاي-جيلجيوس ألكساندر يهاجم برونسون أثناء قيادته لما كان يمكن أن يكون خطأه الثالث – وأنهى حارس نقطة نيكس الليلة بثلاث تهم.

وقال برونسون: “نأمل أن تكون هناك فرصة أخرى لتحطيم الرقم القياسي”.

ودافع الحساب الرسمي للحكم X في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين عن عدم الاتصال قائلا: “برونسون لا يمنح جيلجيوس ألكسندر فرصة لتجنب الاتصال”.

وقال برونسون يوم الجمعة إنه لم ير هذا المنشور.

وفي كلتا الحالتين، دخل حارس النقطة يوم الجمعة متصدرًا الدوري الاميركي للمحترفين في الاتهامات التي تعادلت بـ 25.