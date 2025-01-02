نيكس تايلر كوليك يسحب رأسين نادرين في الدوري الممتاز والدوري الاميركي للمحترفين

لعب تايلر كوليك بشكل غير متوقع رأسًا مزدوجًا نادرًا ليلًا ونهارًا لبدء عام 2025.

بعد أن سجل الحارس الصاعد 40 دقيقة في فترة ما بعد الظهر في مباراة بالدوري الممتاز لفريق وستشستر نيكس، تم الضغط عليه للمشاركة في فريق الدوري الاميركي للمحترفين بسبب إصابة جالين برونسون ومايلز ماكبرايد.

ولعب كوليك أيضًا لمدة 12 دقيقة كبديل في فوز نيكس على جاز 119-103، وأنهى المباراة برصيد نقطتين وأربع تمريرات حاسمة.

“إنه أمر ممتع يا رجل، أنا أحب لعب كرة السلة. وقال كوليك بعد ذلك: “في أي فرصة أحصل عليها، سأغتنم الفرصة وأقوم بذلك”. “لقد كانت جيدة. كان لدي بضع ساعات بينهما. … حاولت فقط أن أفعل ما بوسعي للتعافي والاستعداد للانطلاق. إنه عقلي أكثر من أي شيء آخر.

“من الواضح أن هناك رجلين يخرجان بسبب الإصابة، لذا عليك التدخل والاستعداد لأي شيء بغض النظر عن الظروف.”

وقال كوليك إنه علم أن برونسون من المحتمل أن يغيب عن المباراة بسبب ضيق في ربلة الساق في وقت سابق من اليوم، لكن ربما لم يكن من الممكن أن يستخدمه توم ثيبودو لو كان ماكبرايد متاحًا.

“عظيم. قال ثيبودو: “إنه فأر رياضي”. “لذا ادخل هناك، وقم بالمسرحيات. لقد أعطانا دفعة جيدة. … إنه شاب. انه يتحسن وأفضل. إنه يقول الكثير عنه.”

لعب ديريك روز مع تيبودو في ثلاثة فرق مختلفة، بما في ذلك فترة مؤثرة مع نيكس في الفترة من 2021 إلى 2023.

وسيعتزل روز البالغ من العمر 36 عامًا رقمه يوم السبت قبل أن يلعب نيكس في شيكاغو، حيث كان نجم كل النجوم ثلاث مرات وأصغر لاعب أفضل لاعب في تاريخ الدوري تحت وصاية ثيبودو مع فريق بولز.

“أرقامه تشير إلى أن ما فعله كان مذهلاً. قال ثيبودو: “لقد كان يتمتع بمسيرة لا تصدق”. “لقد تعامل مع كل ما جاء في طريقه، سواء كان أفضل لاعب يبلغ من العمر 22 عامًا أو تعرض للإصابات أو العودة في نهاية مسيرته وخروجه من مقاعد البدلاء.

“مهما كان الدور، فقد برع في دوره. لقد كان زميلًا مثاليًا في الفريق، ومن الواضح أنه لاعب رائع.

على الرغم من تباطؤ مسيرة روز المهنية بسبب العديد من الإصابات الكبيرة، يعتقد ثيبودو “ليس هناك شك” في أن الحارس السابق يستحق مكانًا في قاعة المشاهير.

وقال ثيبودو إن ميتشل روبنسون، الذي لم يلعب هذا الموسم بعد جراحة في الكاحل، لم يحصل بعد على تصريح للركض بأقصى سرعة وهو “لا يزال في نفس المكان ولكنه في حالة جيدة”.

وأشار إلى أن نيكس “يتوقع أنه في وقت ما من هذا الشهر سيتم السماح له بالتدرب”.