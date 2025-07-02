نيكس توظيف مايك براون لقيادة عصر جديد مع توقعات متزايدة

يصل مدرب Knicks الجديد بتاريخ طويل في العمل ، ومهنة أعلى المستويات والانخفاضات والأطنان المتري من الضغط للفوز على الفور.

من المتوقع أن يحل مايك براون أن يحل محل توم ثيبودو على الهامش ، حيث أنهى بحثًا لمدة شهر مع المزيد من التقلبات المؤامرة أكثر من موسم “Breaking Bad”.

كمدرب يبلغ من العمر 55 عامًا ومدربًا يطلقه أربع مرات ، لا يمثل براون الخيار الأكثر وضوحًا أو الأكثر إثارة.

إذا صراع Knicks ، فسوف تسقط الحرارة بسرعة على المكتب الأمامي. لكن Brown هو أيضًا اختيار آمن مع أكثر من 750 مباراة في الموسم العادي ، ونسبة 60 ٪ من الفوز بجائزتي مدربين العامين.

أكثر من أي شيء ، يجلب الخبرة إلى كل ظرف من الدوري الاميركي للمحترفين تقريبًا.

عمل براون مع معظم عظماء الجيل على الإطلاق ، حيث عمل إما المدرب الرئيسي أو مساعد القوائم مع تيم دنكان وستيف كاري وليبرون جيمس وكوبي براينت وكيفن دورانت.

نما من شجرة بوبوفيتش في سان أنطونيو ، وفاز بلقب كمساعد مع سبيرز ثم تحت قيادة ستيف كير في غولدن ستايت

كمدرب رئيسي ، كان براون أقل نجاحًا في التصفيات.

كان ظهوره النهائي الوحيد منذ ما يقرب من 20 عامًا مع Cavs ، عندما حمل LeBron James مجموعة من Ragtags في سلسلة 2007 Overmatched ضد سبيرز.

لقد اشتعل بسرعة في محطات لاحقة ، لا سيما سوى 71 مباراة مع ليكرز كبديل فيل جاكسون.

في الآونة الأخيرة ، قاد براون الملوك إلى أول تصفيات له منذ 18 عامًا. قام بزراعة جريمة عالية الأوكتان خلف De’Aaron Fox و Domantas Sabonis ، مما يدل على تعدد استخداماته بعد أن وصفه بالدفاع في وقت سابق من حياته المهنية.

لكن تم إطلاق النار على براون بعد أقل من عامين – وهي المرة الرابعة التي يعلن فيها كمدرب رئيسي.

أزعج Knicks يجلب الفرصة للوضع الأسطوري. يتحمل الامتياز جفافًا لأكثر من 50 عامًا بدون لقب ولكنه يدخل الموسم المقبل بتطلعات نهائيات شرعية.

مع تعافي Jayson Tatum و Tyrese Haliburton من جراحات أخيل ، يمكن تقديم حجة بأن Knicks هي المفضلة في وقت مبكر للخروج من الشرق.

في الموسم الماضي ، تجاوزوا التوقعات من خلال التغلب على سلتكس والتقدم إلى نهائيات المؤتمر الأولى منذ 25 عامًا. واصل جالين برونسون صعوده إلى النجوم.

لكن المكتب الأمامي والملكية لا يزال يعلبان ثيبودو ، وهي خطوة مروعة بالنظر إلى نجاحه وتمديده لمدة ثلاث سنوات يقترب من 40 مليون دولار لم يبدأ بعد.

في مدرب جديد ، يعطي Knicks الأولوية لبعض القضايا التي أدت إلى إقالة Thibodeau – فهي تؤكد على تطوير اللاعبين ، وتوسيع نطاق التناوب ، وتمكين الموظفين ، والتعاون مع المكتب الأمامي وتعيين أدوار للمساعدين مثل المنسقين الدفاعيين والهجوم.

لم يحتضن ثيبودو هذه التعليمات لكنه فعل الكثير من الفوز. احتل المركز الرابع في قائمة الامتياز على الإطلاق برصيد 226 فوزًا ، خلف ريد هولزمان فقط وجو لابشيك وجيف فان جوندي.

كانت مواسمه الخمسة على رأسها هي الأكثر منذ فان غوندي.

كانت انتصارات سلسلة التصفيات الأربعة الخاصة به أكثر من 12 مدربين سابقين في Knicks مجتمعين.

لذا فإن براون ، الذي لم يفز بمسلسل فاصلة كمدرب رئيسي منذ عام 2012 ، يملأ الأحذية الكبيرة.

ومن خلال أي خطأ من تلقاء نفسه ، يبدو توظيف براون وكأنه جائزة عزاء.

بدأ Knicks بحثهم بمحاولات مرفوضة لجذب المدربين الرئيسيين بموجب عقد ، مع إنكار من الفرق التي توظف Jason Kidd و Ime Udoka و Chris Finch و Billy Donovan و Quin Snyder.

ثم قاموا بإعادة توجيه البحث نحو براون وتايلور جينكينز ، الذين ، وفقًا للمصادر ، تخلفهم بعد إسقاط حماس أقل لهذا المنصب.

براون ، في بعض النواحي ، أصبح الخيار الاحتياطي.

ولن يهم ما إذا كانت نيكس ترقى إلى مستوى توقعاتهم النبيلة.