نيكس ‘جالين برونسون شدق بشدة حول إصابة سي جي ماكولوم في ‘عرض برودواي’

اتخذ جالين برونسون ونيكس الطريق السريع واختاروا عدم إضافة المزيد من الوقود إلى النار.

أتيحت له الفرصة للرد على اتهام سي جيه ماكولوم لبرونسون بتزوير الإصابة من أجل ارتكاب خطأ فني له، وكان برونسون شديد الصمت.

قال برونسون بعد التدريب يوم الأحد: “ليس لدي أي رد فعل”. “لا تعليق.”

خلال الربع الثاني من فوز نيكس 113-102 في المباراة الأولى على هوكس ليلة السبت في ماديسون سكوير جاردن، تلقى ماكولوم إنذارًا فنيًا لركل برونسون في القسم الأوسط أثناء تسديد الكرة. (تم استدعاؤه أيضًا للسفر أثناء المسرحية). بقي برونسون على الأرض متألمًا لبضع لحظات قبل أن يقف على قدميه مرة أخرى.

يعتقد ماكولوم أن برونسون حلبها.

قال ماكولوم بعد المباراة: “لقد أطلقت النار على الطائر واعتقد جالين أننا كنا في عرض برودواي”. “لقد تصرف بهذه الطريقة حتى قاموا بمراجعتها. إنها لقطة عادية. لا شيء هناك. غير ضروري وأنا أتطلع إلى استعادة 2500 دولار (الغرامة)”.

قال برونسون بعد المباراة إنه لا يعتقد أنها كانت هادفة. وقال المدرب مايك براون يوم الأحد إنه لم ير حتى تعليقات ماكولوم.

قال براون: “سيقول الكثير من اللاعبين الكثير من الأشياء طوال فترة التصفيات”. “لذا فإن كل ما يريد الناس قوله، فالأمر متروك لهم. لكنني لم أره”.

تم إدراج OG Anunoby (التواء في الكاحل الأيسر) على أنه محتمل للمباراة الثانية يوم الاثنين في MSG. لقد خرج لفترة وجيزة بعد أن تدحرج كاحله الأيسر في المباراة الأولى – وهو نفس الشيء الذي أجبره على الخروج من المباراة قبل الأخيرة للموسم العادي.

وقال براون إنه تدرب يوم الأحد.

Onyeka Okongwu (التهاب الركبة اليمنى) أمر مشكوك فيه بالنسبة لهوكس.

لن يتكرر برونسون كأفضل لاعب في الدوري الاميركي للمحترفين. ولم يتم اختياره كواحد من المرشحين الثلاثة النهائيين يوم الأحد.

لم يكن Anunoby واحدًا من المرشحين الثلاثة النهائيين لجائزة أفضل لاعب دفاعي لهذا العام. في وقت سابق من هذا الشهر، أعرب عن اعتقاده بأنه يجب أن يفوز بها، وهو تعبير نادر من أنونوبي الهادئ عادة.