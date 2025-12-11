نيكس جالين برونسون يزدهر على الرغم من كونه فريقًا مزدوجًا في كثير من الأحيان

تبذل الدفاعات المعارضة كل ما في وسعها لمحاولة إبطاء جالين برونسون المثير.

لقد سجل 30 نقطة أو أكثر في كل من مباريات نيكس الثلاث الماضية، حيث سدد 54.2 بالمائة من الملعب و52.0 بالمائة من مدى 3 نقاط.

منذ عودته من التواء في الكاحل، سجل 30 نقطة أو أكثر ست مرات في 11 مباراة.

وقد أدى ذلك إلى قيام المدربين المنافسين بإرسال فرق مزدوجة في طريقه أكثر فأكثر. ولم يزعجه ذلك.

وسجل برونسون 20 من نقاطه الـ35 في الربع الأول من فوز نيكس 117-101 على رابتورز مساء الثلاثاء في تورونتو. مع ظهور الفرق المزدوجة، أصبح أكثر من مجرد موزع.

قال المدرب مايك براون بعد المباراة: “لقد كان صبورًا حقًا”. “لقد لعب بقدمين. وقام بتمريرات في الوقت المحدد على المرمى. لقد كان رائعًا عندما بدأوا في إرسال اثنين نحوه، سواء كان ذلك لضربهم أو مهاجمتهم في لعبة الالتقاط والتدحرج. يجب أن أعطي أيضًا الرجل الذي يطارد في منتصف الأرضية وبقية اللاعبين الذين يوزعون الأرضية بالطريقة الصحيحة، يجب أن أمنحهم الكثير من الفضل أيضًا، لأنهم ساعدوا جالين في اتخاذ قراراته بشكل أسهل.”

يعتقد براون أن نيكس بدأوا في العثور على هويتهم.

وقال براون: “لقد بدأنا في معرفة من نحن”. “لقد قلت هذا من قبل، في وقت مبكر من الموسم، تعرضنا للكثير من الإصابات خلال فترة ما قبل الموسم، لذلك لم يكن لدي شعور جيد تجاه هذا الفريق أو الشعور الجيد الذي أحتاجه. وهذا جزء من سبب معاناتنا على الطريق. إنه سبب كبير وراء معاناتنا على الطريق إلى درجة معينة. بمجرد أن بدأت أشعر براحة أكبر، ساعد ذلك المجموعة على الشعور براحة أكبر.”

نقاط جوردان كلاركسون الـ12 يوم الثلاثاء أوصلته إلى 8283 نقطة على مقاعد البدلاء في مسيرته، متجاوزًا مانو جينوبيلي (8278) ليحتل المركز التاسع على الإطلاق منذ أن بدأ الدوري في تتبع هذه الإحصائية.