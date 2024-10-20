نيكس جاهز للاختيار إذا هبط جوش هارت “الضائع” في الوحدة الثانية

اقترح جوش هارت ليلة الجمعة أن العودة إلى الوحدة الثانية يمكن أن تساعده على إعادة اكتشاف دوره في القيام بكل شيء، والذي يدعي أنه ليس لديه “أي فكرة” في الوقت الحالي عما هو عليه بعد بدء أربع من مباريات نيكس الخمس قبل بداية الموسم.

إذا عاد هارت إلى مقاعد البدلاء – ولم يكن هناك أي إشارة من توم ثيبودو إلى أن مثل هذه الخطوة قيد النظر – سيكون لدى نيكس خياران ليحل محله في التشكيلة الأساسية الخمسة التي تم إصلاحها والتي تضم لاعبين جديدين هما كارل – أنتوني تاونز وميكال بريدجز، جنبًا إلى جنب مع الحارس العائد جالين برونسون والمهاجم الثنائي أو جي أنونوبي.

يمكن أن يتماشى Thibodeau مع تشكيلة أكبر أو أصغر من خلال إدخال إما الحارس Deuce McBride أو المهاجم Precious Achiuwa، وكلاهما ازدهر عندما تم الضغط عليهما لبدء الخدمة الموسم الماضي.

وبلغ متوسط ​​أتشيوا 12.5 نقطة و9.5 متابعات في 36.6 دقيقة لكل مباراة خلال 18 بداية الموسم الماضي مع نيكس، ويمكن أن يساعد إشراكه جنبًا إلى جنب مع تاونز نيكس في حماية الحافة بعد رحيل أشعيا هارتنشتاين وإصابة ميتشل روبنسون.

غادر أتشيوا الذي يبلغ طوله 6 أقدام و8 أقدام مباراة الجمعة في واشنطن في الربع الرابع بسبب ما بدا أنه مشكلة في أوتار الركبة ولم يعد.

سيكون Jericho Sims هو الخيار الآخر إلى جانب Towns في تشكيلة أكبر.

بلغ متوسط ​​​​ماكبرايد 17.9 نقطة و 4.1 تمريرة حاسمة بينما سجل 43.5 دقيقة في كل مباراة وسدد 40.7 بالمائة من مدى 3 نقاط في 14 مباراة لنيكس في 2023-2024.

يمكن أن يؤدي بدء ماكبرايد إلى تخفيف بعض العبء الدفاعي عن برونسون في المنطقة الخلفية، لكن مثل هذه الخطوة ستعني أن أنونوبي سيتولى إدارة المواقع الأمامية مع تاونز في الوسط.

وحصل ماكبرايد على راحة في خسارة يوم الجمعة في واشنطن، لكنه سجل 17.3 نقطة في المباراة الواحدة في ثلاث مباريات قبل بداية الموسم.

بغض النظر، سواء استمر هارت في التشكيلة الأساسية أو خرج من مقاعد البدلاء، عليه معرفة كيفية إشراك نفسه بشكل أكبر بعد إنهاء فترة الإعداد للموسم بست محاولات فقط لتسجيل الأهداف ونقطتين في 22.5 دقيقة لكل مباراة خلال أربع مباريات.

يبدأ الموسم العادي المكون من 82 مباراة مساء الثلاثاء في بوسطن – حيث من المقرر أن يرفع فريق سيلتيكس راية بطولة الدوري الاميركي للمحترفين الثامنة عشرة – ويظل هارت جزءًا لا يتجزأ من إذا أراد نيكس أن يصعد للمنافسة على هذا المستوى.

“أنا تائه. “ليس لدي أي فكرة،” اعترف هارت عندما سئل عن دوره بعد خسارة يوم الجمعة أمام ويزاردز. “هناك بضعة أيام … حتى بوسطن. لذا، سواء كان ذلك محاولة الحصول على إيقاع مع وحدة البداية تلك أو إلقاء نظرة على شخص آخر ويتغير دوري وأخرج من مقاعد البدلاء وأذهب مع تلك الوحدة.

“لذا فقط أحاول معرفة ذلك الآن. ليس لدي أي فكرة إلى حد كبير. لكننا سنرى ما سيحدث في بوسطن.”

وكان هارت قد أدلى بتعليقات مماثلة في بداية الموسم الماضي بشأن عدم تورطه بشكل كافٍ في الهجوم، لكنه استمتع بالشوط الثاني القوي وسط سلسلة من الإصابات في الفريق ولعب 42.2 دقيقة في المباراة الواحدة على مدار 13 مباراة بعد انتهاء الموسم.

بعد وصول بريدجز – زميل سابق آخر في فريق فيلانوفا له ولبرونسون – في يوليو وتاونز قبل المعسكر التدريبي مباشرة، تحدث هارت عن أهمية “التضحية” بالأرقام الشخصية من أجل نجاح الفريق.

لكن Towns and Bridges أيضًا ما زالوا يتأقلمون مع زملائهم الجدد في الفريق، وقد أضاعوا 36 محاولة من أصل 42 محاولة من مدى 3 نقاط في فترة ما قبل الموسم، بما في ذلك 0 مقابل 15 في هزيمة يوم الجمعة.

“الأمر لا يتعلق بي، وأنا موافق على ذلك. قال هارت: “أعتقد أننا جميعًا بحاجة إلى اكتشاف طريقة يمكننا جميعًا من خلالها أن نكون في أفضل حالاتنا في أي دور أو دقائق”. “ما زلنا نحاول الوصول إلى الإيقاع ومعرفة ما ينجح وما لا ينجح.

“الآن (انتهى الموسم التحضيري) وعلينا التركيز على اليومين المقبلين قبل الذهاب إلى بوسطن. ستسقط الطلقات، وستسدد أو تفوت تسديدات، لكننا ننتج تسديدات جيدة. لدينا ألعاب تصويب جيدة، وستكون لديك ألعاب تشعر فيها وكأن كل شيء يسقط، وألعاب لا تسقط فيها.