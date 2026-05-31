نيكس “لا يستطيع النوم” على فريق دعم توتنهام فيكتور ويمبانياما

توتنهام أكثر بكثير من مجرد فيكتور ويمبانياما.

لقد حصل على الغالبية العظمى من الاهتمام، نظرًا لمكانته كوجه مزدهر في الدوري ومهاراته التي يجب مشاهدتها مثل وحيد القرن الذي يبلغ طوله 7 أقدام و4 أقدام.

في أفضل حالاته، يؤثر على المباراة أكثر من أي نجم آخر بفضل مهاراته في التهديف والدفاع والمرتدات.

لكن توتنهام لم يكن ليتواجد هنا – كمنافس نيكس في النهائيات – لولا طاقم دعم ويمبانياما الرائع.

قال جوش هارت بعد التدريب يوم الأحد: “من الواضح أن ويمبي سيحظى باهتمام كبير من حيث خطة اللعب ووسائل الإعلام”. “لكن لا يمكنك النوم على أشخاص مثل دي آرون (فوكس)، و(ستيفون) كاسل، و(ديلان) هاربر، و(جوليان) شامباني، لأنك إذا فعلت ذلك، فستكون سلسلة طويلة. علينا أن نمنح هؤلاء الرجال الاحترام الذي يستحقونه ونخرج بتركيز”.

يدور جزء كبير من هذا الطاقم الداعم حول المنطقة الخلفية لتوتنهام.

إنها واحدة من وحدات المنطقة الخلفية الأكثر ديناميكية في الدوري.

وجميعهم تقريبًا من الشباب – يبلغ عمر كاسل 21 عامًا، وهاربر 20 عامًا، وديفين فاسيل 25 عامًا، وشامباني 24 عامًا.

فوكس البالغ من العمر 28 عامًا هو رجل الدولة الأكبر في المجموعة.

وقال مايلز ماكبرايد يوم الأحد: “إنهم لا هوادة فيها”. “أشعر وكأنهم يمتلكون هذا… إنهم شباب. لديهم تلك العقلية، “فقط اذهب إلى هناك واجعل المباراة صعبة.” لذلك، أنا أحب ذلك، وسنكون مستعدين بأنفسنا.

لقد كان محيط نيكس ودفاع نقطة الهجوم رائعًا في فترة ما بعد الموسم.

قام ميكال بريدجز وهارت، على وجه الخصوص، بخنق من يتعاملون مع الكرة بشكل متكرر – سواء كان نيكيل ألكسندر ووكر و (في النهاية) سي جيه ماكولوم في الجولة الأولى، تيريس ماكسي وفي جيه إيدجكومب في الجولة الثانية أو جيمس هاردن ودونوفان ميتشل في نهائيات المؤتمر.

كل من Fox وCastle وHarper وChampagnie وحتى Vassell جميعهم قادرون على الانطلاق في ليالي التهديف الكبيرة.

باستثناء المباريات التي غاب عنها ويمبانياما بسبب ارتجاج في المخ والمباراة التي طُرد منها مبكرًا، كان لدى توتنهام شخص آخر يقودهم في تسجيل ثمانية أهداف في فترة ما بعد الموسم.

لقد كانت كاسل خمس مرات، وفوكس مرتين، وهاربر مرة واحدة.

إن الطريقة التي يحاول بها نيكس الدفاع عن ويمبانياما أمر في غاية الأهمية.

لكن أداءهم أمام المنطقة الخلفية لتوتنهام سيكون عاملاً رئيسيًا في هذه السلسلة.

كما أن قدرة تلك المنطقة الخلفية على اختراق الدفاعات والدخول في منطقة الطلاء تجعل ويمباانياما أكثر خطورة من خلال إجبار مدافعه على مساعدته.

تلعب قدرة المنطقة الخلفية ذات الثلاث نقاط أيضًا دورًا محوريًا في جعل الدفاعات تدفع ثمن مضاعفة ويمباانياما أو تعبئة الطلاء للحد من تواجده الداخلي.

يعد Castle و Harper أيضًا مدافعين رائعين عن المحيط.

سيكونان من أفضل خيارات توتنهام لحراسة جالين برونسون.

وقال هارت: “إنهم شباب، رياضيون، بدنيون، ويمكنهم القيام بالقليل من كل شيء”. “يستطيع تسديد الكرة، والانتهاء عند الحافة بمستوى عالٍ.”

لدى توتنهام عدد قليل من اللاعبين المخضرمين المهمين، بالإضافة إلى فوكس، ليكملوا كل شبابهم.

هاريسون بارنز هو بطل الدوري الاميركي للمحترفين.

كيلدون جونسون، الرجل السادس لهذا العام، يلعب موسمه السابع في الدوري.

لوك كورنت في السنة التاسعة وفي فريقه السادس.

قال مدرب نيكس مايك براون يوم الأحد: “إن الحصول على المزيج الذي لديهم مع ويمبي هو وصفة لطيفة”. “… إذا كان Fox موجودًا، فإن منطقتهم الخلفية – Fox هو لاعب مخضرم ومتمرس شارك في التصفيات من قبل، وشارك في المباراة 7 الآن عدة مرات، وكان لاعب كل النجوم وأفضل لاعب في العام، وهو رجل موهوب. … (بارنز) كان متواجدًا منذ فترة طويلة أيضًا، وقد كان على المسرح الكبير عدة مرات.

“لذلك لديهم مزيج رائع من اللاعبين المخضرمين والرجال الذين بدأوا في الظهور في أوج تألقهم حول ويمبي. وأعتقد أنه عندما يكون لديك ذلك، يكون لديك رسائل مختلفة يمكنك الحصول عليها من أشخاص مختلفين طوال الوقت.”

نعم، ويمباانياما هي الظاهرة التي تدور حولها هذه النهائيات. لكن توتنهام منحه طاقمًا داعمًا مثاليًا – وهو ما يجعل إيقافه أكثر صعوبة.