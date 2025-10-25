نيكس مايلز ماكبرايد يحصل على إيماءة البداية في التعديل الوزاري لتشكيلة مايك براون

أجرى مايك براون، مدرب نيكس، تعديلات على تشكيلته الأساسية أمام سيلتيكس، حيث اختار الخمسة الذين أنهوا الفوز في افتتاح الموسم على كافالييرز يوم الأربعاء.

بدلاً من النزول على مقاعد البدلاء، كان مايلز ماكبرايد أساسيًا، ليحل محل الرجل الضخم أرييل هوكبورتي.

كان كارل أنتوني تاونز وجالين برونسون وميكال بريدجز وأو جي أنونوبي هم اللاعبون الأساسيون الآخرون في الفوز 105-95 في جاردن.

قال براون: “الجميع على الأرض يطلقون النار على مستوى عالٍ جدًا و(مع) نطاق”. “يمكن لأي شخص على الأرض اللعب بنفسه وزملائه في الفريق. يجب حراستهم جميعًا. ثم دفاعيًا هناك الكثير من الأجزاء القابلة للتبديل، الرجال الذين اعتادوا على حراسة الكرة. إنهم سريعون، وكل ذلك. إنه يمنح خصمك مظهرًا مختلفًا عن التشكيلة الكبيرة التقليدية.”

وسجل ماكبرايد 10 نقاط وأربع متابعات وأربع تمريرات حاسمة في 31 دقيقة.

قال براون إنه أجرى التغيير بسبب تشكيلة سيلتيكس الصغيرة التي تضم أربعة حراس.

قال براون: “لم أكن متأكدًا من مدى عدالة آرييل وكات في حراسة أحد هؤلاء الحراس لبدء اللعبة”. “نشعر بأننا متنوعون للغاية. (يمكننا) اللعب بطرق مختلفة.”

يتوقع براون أن يرافق ميتشل روبنسون الفريق في الرحلة البرية القادمة.

جلس المركز الذي يبلغ طوله 7 أقدام و 1 في أول مباراتين مع إدارة الكاحل الأيسر. كما أنه لم يلعب في آخر مباراتين قبل الموسم. واصل نيكس القول إنهم ببساطة يديرون عبء عمل روبنسون وأنه ليس مصابًا.

يمنح نيكس أفضل لاعب دفاعي في المباراة هذا العام.

يوم الجمعة، ذهب إلى جوردان كلاركسون. وفي 16 دقيقة، تفوق نيكس على سيلتيكس بفارق 12 دقيقة.

قال براون: “انتهى الأمر بجوردان ليكون أفضل لاعب دفاعي في المباراة، لأنه حفزنا دفاعيًا خلال تلك الفترة. لكن كان من الممكن أن يكون أي شخص”. “أنهى تايلر (كوليك) المباراة بأربعة أو خمسة انحرافات، إن لم يكن أكثر. جوش (هارت)، رجل، وحش، وحش، وحش. الآن كان من الممكن أن يحصل جوش على الكرة بسهولة أيضًا. لقد كان يحرس الجميع.”

وغادر أنونوبي المباراة بسبب تشنجات في أواخر الربع الرابع ولم يعد. قال براون إنه كان بإمكانه اللعب إذا لزم الأمر.