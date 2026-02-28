نيكس محمد دياوارا يجيب على المكالمة بلعبة قوية على مقاعد البدلاء

ميلووكي – تلقى محمد دياوارا المكالمة يوم الجمعة واستغلها.

عاد اللاعب الصاعد، الذي كان يتناوب مع الوافد الجديد جيريمي سوشان، إلى مستواه قبل استراحة كل النجوم برصيد 10 نقاط، مسجلاً 2 من 3 ثلاثيات في فوز نيكس 127-98 على باكس.

كان دياوارا هو أفضل لاعب في المباراة بالإضافة إلى 25 في 22 دقيقة فقط، ووصل الأداء القوي بعد ثلاث مباريات متتالية من وقت اللعب المتناثر.

وفي تلك المباريات، ارتقى سوشان فوق دياوارا إلى المركز التاسع في الجولة. إنه مركز مهم لأن المدرب مايك براون عادة ما يلعب بتسعة لاعبين.

وفي يوم الجمعة، احتل دياوارا المركز التاسع.

قال دياوارا: “الجميع (طلب مني أن أبقى جاهزًا)”. “الجميع، في الحقيقة: اللاعبون، الطاقم الفني…. في العام الأول، أنا مبتدئ، لذلك لن يكون كل شيء على ما يرام. لذلك علي فقط أن أبقى جاهزًا وانتظر حتى يتم استدعاء اسمي.”

سوشان، الذي عانى في فرصه المحدودة منذ توقيعه كوكيل حر، حصل على نقطتين واستحوذ على اثنتين من الكرات المرتدة في خمس دقائق في وقت غير مناسب يوم الجمعة.

قال براون: “هؤلاء الرجال مثل الرجل العاشر والتاسع، مهما كنت تريد تسميتهم”. “سأجري المكالمة بينما نمضي قدمًا، ولكن يجب على الجميع التأكد من أنهم على أهبة الاستعداد”.

ترددت شائعات عن كارل أنتوني تاونز في الصفقات مع ميلووكي منذ الصيف.

إنه نتاج، من بين أمور أخرى، أن راتبه يتطابق تمامًا مع راتبه يانيس أنتيتوكونمبو.

اعتمادًا على كيفية ظهور هذا الموسم وما إذا كان Antetokounmpo سيصل إلى السوق التجارية، يمكن أن يظهر اسم Towns مرة أخرى.

وادعى أنه لم يعر أي اهتمام – ولن يفعل ذلك في المستقبل – حتى بعد أن صدم عندما سلمته ولاية مينيسوتا إلى نيويورك في عام 2024.

وقال تاونز: “لن أضطر إلى تغيير الطريقة التي أعيش بها وكيف أتعامل مع العمل، وكيف أتعامل مع الحياة بسبب حالة واحدة”. “هذه مجرد عثرة في الطريق. سأستمر في أن أكون على طبيعتي بغض النظر عما يقوله الناس، أو ما هو الضجيج. سأعمل على تحسين لعبتي. سأستمر في أن أكون ما أنا عليه كشخص.

“سأتعامل مع الحياة بالطريقة التي أتعامل معها. لقد أوصلتني إلى هذا الحد. لقد جعلتني خطيبة جميلة، وعائلة عظيمة تتمتع بصحة جيدة وسعيدة. أعني، لقد تم الأمر بشكل جيد. لا يجب أن يكون الأمر دائمًا متعلقًا بكرة السلة فقط. لقد جعلني جيدًا في الحياة. لقد أبقيني مركزًا. لقد أبقاني منخرطًا ومتحمسًا لمواصلة الهجوم كل يوم بنفس المنافسة والروح التنافسية.”