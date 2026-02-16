نيكس مسيرة اللقب؟ أفضل لاعب غير متوقع؟

عندما يستأنف جدول الموسم العادي للدوري الاميركي للمحترفين يوم الخميس، ستنتقل الأضواء إلى ماديسون سكوير غاردن، حيث سيستضيف نيكس بيستونز متصدر المؤتمر الشرقي، بعد زوج من الخسائر المفاجئة – بمجموع 69 نقطة – في ديترويت هذا الموسم. تمثل معاينة نهائيات المؤتمر المحتملة أيضًا أول رحلة لبيستونز إلى نيويورك منذ أن سرقوا اثنتين من ثلاث مباريات في جاردن خلال سلسلة الجولة الأولى من الموسم الماضي.

ستكون المباراة الأولى بعد استراحة كل النجوم أيضًا بداية سلسلة شاقة من 10 مباريات لفريق نيكس سيواجهون فيها ثمانية فرق فاصلة متوقعة – بما في ذلك معظم المتنافسين على لقب الدوري (أوكلاهوما سيتي، دنفر، سان أنطونيو، هيوستن، ديترويت، كليفلاند) – ربما يقدمون صورة أفضل عن آفاقهم هذا الربيع.

على الرغم من مكانة نيكس كمنافس كبير في الشرق، لا يزال من الصعب تحديد موقعهم بين النخبة في الدوري، بعد أن دخلوا فترة استراحة كل النجوم بعد تناوب الإحراج في ديترويت وخسارة محيرة على أرضهم أمام بيسرز مع فوزين كبيرين في بوسطن وفيلادلفيا. لقد ذهب نيكس 16-14 ضد الفرق التي يزيد وزنها عن 0.500، و13-13 فقط على الطريق هذا الموسم.

من غير الواضح أيضًا مدى أهمية التصنيف والملاعب المحلية بالنسبة لنيكس (35-20) – الذين يتقدمون في مباراة واحدة على كافالييرز للمصنف رقم 3 ونصف مباراة من سيلتيكس للرقم 2 – مع الأخذ في الاعتبار أن الفريق الذي يقوده جالين برونسون قد خرج من قبل الفرق ذات التصنيف الأدنى في ثلاثة مواسم متتالية وذهب أيضًا 2-0 كفريق مصنف أقل.