نيكس ميتشل روبنسون لديه ليلة انتعاش الوظيفي

إنديانابوليس – من الصعب أن نتفاجأ ببراعة ميتشل روبنسون المرتدة في هذه المرحلة. إنه موضوع متكرر.

ولكن حتى بالنسبة له، كان هذا أداء خاصا.

وسجل 22 كرة مرتدة في مسيرته ليقود نيكس للفوز على بيسرز 101-92 ليلة الجمعة على ملعب جينبريدج فيلدهاوس. تسعة منهم كانوا على الزجاج الهجومي.

وربما بنفس القدر من الأهمية، فقد لعب 31 دقيقة، وهو أكبر عبء عمل له هذا الموسم.

وقال روبنسون لصحيفة The Post: “إنه شعور جيد بالتأكيد”. “أول مرة ألعب لمدة 30 دقيقة. مجرد الخروج واللعب بهذه الطريقة، لرؤية بناء الهجوم، وكل العمل الشاق الذي بذلته في هذه الخطة.”

لقد لعب روبنسون بالفعل مباريات أكثر من أي من الموسمين الماضيين. من الواضح أن خطة نيكس لإدارة الأحمال بالنسبة له – عدم اللعب بكلتا الساقين متتاليتين، وفي بعض الأحيان الجلوس في مباريات غير متتالية – قد نجحت، حتى أنها كانت محبطة في بعض الأحيان.

أعباء عمله تتزايد فقط. وهذا تطور جيد لنيكس قبل التصفيات.

قال المدرب مايك براون لصحيفة The Post: “من الواضح أن هذا الأمر قد أتى بثماره، بسبب قدرته على الطرق على الخشب والبقاء على الأرض واللعب في المباريات ولعب الدقائق التي لعبها الليلة”.

بالإضافة إلى غياب جوش هارت وكارل أنتوني تاونز عن مباراة الجمعة بسبب آلام في الركبة، غاب جيريمي سوشان بسبب المرض.

حصل باكوم داديت، مع اختصار نيكس، على دقائق نادرة جدًا غير انفجارية. في الواقع، داديت، مع أرييل هوكبورتي، جاءوا معًا كأول تبديلات لبراون في المباراة في الربع الأول.

قام داديت على الفور بحفر مؤشر ثلاثي بطول 30 قدمًا من الشعار مع انتهاء ساعة التسديد في الربع الأول. لقد حصل أيضًا على فترة قصيرة من العمل في الربع الثالث.