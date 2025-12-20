نيكس ميتشل روبنسون يتخذ خطوة كبيرة في ليلة مسيرته المهنية في خط الخطأ

لم يكن للتصفيق العالي لخسارة ليلة الجمعة 116-107 أمام سفنتي سيكسرز أي علاقة باحتفال نيكس قبل المباراة بفوزه بكأس الدوري الاميركي للمحترفين.

لا، بعض الهتافات الأكثر ضجيجًا كانت لميتشل روبنسون، الذي قام بعدد من الرميات الحرة في مباراة ليلة الجمعة أكثر مما فعل في جميع المباريات الـ 17 السابقة.

يُعرف روبنسون بكونه يشكل تهديدًا على الزجاج الهجومي – ولا يمكن الاعتماد عليه في الشريط الخيري. ولهذا السبب فإن بعض الفرق جيدة تمامًا في إرسال اللاعب الذي يبلغ طوله 7 أقدام إلى خط الخطأ.

لكن ليلة الجمعة كانت قصة مختلفة.

حقق روبنسون، الذي حقق رمية حرة بنسبة 51.1 في المائة، أعلى مستوى له في سبع محاولات من أصل ثماني محاولات للرمية الحرة. أصبح الجمهور أعلى صوتًا وأكثر حماسًا مع كل طراز.

قال جوش هارت بعد المباراة إنه نادرًا ما رأى الجمهور يتفاعل مع الرميات الحرة كما فعل مع روبنسون.

في إحدى الليالي التي كافح فيها هارت وأو جي أنونوبي للعثور على أفضل ما لديهما في الهجوم، قدم روبنسون دفعة قوية، على الرغم من أنها لم تكن كافية في النهاية.

أنهى روبنسون أعلى مستوياته في الموسم بالنقاط (21) والكرات المرتدة (16). لقد أمسك أيضًا بستة من الألواح الهجومية الـ 21 لنيكس، على الرغم من أن وجوده بمفرده على الأرض غالبًا ما يساعد نيكس في الحفاظ على ممتلكاته على قيد الحياة.

قال جالين برونسون: “سيكون ميتش مؤثرًا سواء ذهبت الكرة في اتجاهه أم لا. هذا هو هو كلاعب. وهذا هو هو كزميل في الفريق”. وأضاف: “سيجد طرقًا للتأثير على المباراة، وعندما يحدث هذا لنا أيضًا، علينا الاستفادة ومحاولة الفوز بالمباريات”.

لكن ربما كانت رمية روبنسون الحرة هي التأثير الأكثر إثارة للدهشة.

كان روبنسون يعمل مع مدرب رماية نيكس بيتر باتون على تحسين قوسه. التقى الاثنان في الساعة 10 صباحًا يوم الجمعة لتسديد الرميات الحرة.

هذا العمل أتى بثماره يوم الجمعة.

وقال برونسون: “إنه يعمل، ويركز، وأنتم ترون التقدم المحرز في عمله”. “وسيواصل العمل ويتحسن في ذلك.”

دخل روبنسون المباراة مسددًا 22.2 بالمائة من خط الخطأ. وقفزت إلى 35.3 بالمئة بفضل أدائه شبه المثالي.

هل ستجعل ليلة روبنسون الفرق المتعارضة تفكر مرتين قبل إرساله إلى خط المرمى؟

ويأمل روبنسون ذلك.

وقال: “أحاول منع الجميع من القيام بهذه القرصنة والأشياء”. “لذلك هذا هو الهدف الرئيسي لأنني لن أتمكن من اللعب في الربع الرابع، هل تعرف ما أعنيه؟ كلما طالت مدة بقائي هناك، كلما ساعدت زملائي في الفريق أكثر.”