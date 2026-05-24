نيكس ميتشل روبنسون يحاول تحسين الصحة العقلية

كليفلاند – يعاني ميتشل روبنسون من صحته العقلية في منتصف جولة نيكس الفاصلة.

“سأحذف جميع التطبيقات لفترة قصيرة حتى أتمكن من العودة إلى نفسي،” نشر روبنسون على Snapchat يوم السبت، قبل ساعات قليلة فقط من المباراة الثالثة. “لقد مررت بتجربة مزعجة للغاية قبل بضعة أيام. لن أخوض في التفاصيل حول هذا الموضوع، فقط سأركز على التصفيات وعلى نفسي.

“أعلم أن بعضًا منكم اتصل وأرسل رسالة نصية وظهرت الرسالة باللون الأخضر. هذا لأنني حصلت على رقم (هاتف) جديد. صحتي العقلية ليست الأفضل في الوقت الحالي ولكني أكافح من أجل العودة إلى المسار الصحيح أثناء اللعب على أكبر مسرح في العالم في نهائيات المؤتمر الشرقي.”

يأتي ذلك بعد يومين من ادعاء روبنسون أنه يحذف جميع حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي ويكشف عن نسخة جديدة من نفسه.

كتب روبنسون على فيسبوك يوم الخميس، قبل المباراة الثانية: “آخر مشاركة قبل أن أحذف هذا التطبيق. لقد قمت أخيرًا بتغيير رقمي لأسباب عديدة (هكذا)… وبينما أقاتل وأواصل القتال في هذه التصفيات، يجب أن ينتقل تركيزي إلى مستوى آخر. هذه هي بداية فصل جديد في حياتي. أحبكم وسوف أفتقدكم جميعًا…. ميتش خارجًا.”

كشف روبنسون في وقت سابق من فترة ما بعد الموسم لأول مرة عن معركته المتعلقة بالصحة العقلية – بعد أن تم طرده بسبب دوره في الشجار مع دايسون دانيلز خلال المباراة 6 من الجولة الأولى ضد هوكس.

“علم أن شيئًا ما قد حدث (كذا)” ، نشر روبنسون على فيسبوك. “عقلي ليس كما هو، فأنا ضائع في العالم في الوقت الحالي.”

دخل روبنسون يوم السبت في التسديد بنسبة 31.7 بالمائة فقط (13 مقابل 41) من خط الرمية الحرة.

سمح Hack-a-Robinson للمعارضين بإجباره على الجلوس على مقاعد البدلاء والحد من تأثيره بشكل فعال.