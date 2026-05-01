نيكس يتأهل إلى التصفيات بعد فوزه على هوكس في المباراة السادسة

لم يستغرق نيكس وقتًا طويلاً لبدء بناء الأساس لهزيمة اللعبة 6.

ثم حولوه إلى حدث تاريخي.

حقق نيكس أكبر تقدم في الشوط الأول في تاريخ التصفيات في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، ثم حقق فوزًا بنتيجة 140-89 على هوكس في أتلانتا، ليتقدم إلى الدور نصف النهائي من المؤتمر الشرقي في أول قطعة دومينو كانت بحاجة إلى السقوط في مباراة العودة مع سيلتيكس.

بوسطن، التي قادت سلسلتها مع 76ers 3-2، كانت لا تزال تلعب ليلة الخميس عندما انتهت مباراة نيكس.

تمكن المدرب الرئيسي مايك براون من إفراغ مقعده قرب نهاية الربع الثالث.

وكان أو جي أنونوبي أفضل مسجل لنيكس برصيد 29 نقطة، وأضاف ميكال بريدجز 24 نقطة وجالين برونسون 17 نقطة.