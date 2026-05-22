نيكس يتأهل إلى نهائيات المؤتمر الشرقي في المباراة الثانية بفوزه على كافالييرز

هل يمكن أن تشعر أنه يحدث في الوقت الحقيقي. مسبقًا، كان بإمكانك رؤيتها قادمة من مسافة ميل واحد.

يتفكك فريق كافالييرز، كما فعلوا في المباراة الأولى. ويتحرك فريق نيكس، كما فعلوا مرارًا وتكرارًا خلال هذه الجولة التسع من القوة.

في هذه المرحلة، بدا الأمر حتميًا. هناك طبيعة يمكن التنبؤ بها – بأفضل الطرق – حول نيكس في الوقت الحالي.

وبعد أداء ضعيف في الشوط الأول من الناحية الهجومية، رفع نيكس رصيده إلى 32 نقطة في الربع الثالث. لقد تفوقوا على كافاليرز بفارق 11 نقطة، ليرتفع تقدمهم في نهاية الشوط الأول بفارق أربع نقاط إلى 15 نقطة.

لقد أطلقوا 13 مقابل 23 من الميدان و5 مقابل 10 من مدى 3 نقاط في هذه الفترة.

أصبح ماديسون سكوير جاردن يشعر بالقلق بعض الشيء حيث بدأ نيكس الربع الرابع ببطء، وشهدوا تقليص تقدمهم إلى أرقام فردية، وحصلوا على ركلة الجزاء قبل 9:19 من نهاية المباراة.

لكن أقرب ما حصل عليه كافاليرز كان سبع نقاط. ثم استعاد نيكس النظام.

ووضعوا أنفسهم على بعد فوزين من النهائيات بفوزهم 109-93 في المباراة الثانية مساء الخميس.

كان جوش هارت في منتصف كل شيء.

واصل فريق كافاليرز استراتيجيتهم المتمثلة في عدم حراسة جاريت ألين خارج محيط المرمى، مما دفع هارت إلى تسديد رميات ثلاثية مفتوحة على مصراعيها. استجاب هارت، لكن مشاكل التسديد في المباراة الأولى – عندما تقدم 1 مقابل 5 من العمق – نزفت في بداية المباراة الثانية. لقد ذهب 2 مقابل 7 من نطاق 3 نقاط في الشوط الأول و5 مقابل 12 بشكل عام. كانت تلك التسديدات الـ12 أكثر بخمس تسديدات من ثاني أعلى تسديدات، كارل أنتوني تاونز ومحاولات برونسون المزدوجة.

عدم حراسة ألين له سمح له بالعمل كمدافع ثانٍ على برونسون، الذي كانت نقطته في الشوط الأول هي أقل عدد سجله على الإطلاق في الشوط الفاصل مع نيكس. لقد كان يعيق هجوم نيكس ككل.

لكن هارت – والمدرب مايك براون وثقته به – لم يترددا. استمر في إطلاق النار وحفر جميع الضربات الثلاث التي حصل عليها في الربع الثالث. ولم يكن إطلاق النار عليه فقط، بل كان في كل مكان. حصل على ثلاث تمريرات حاسمة وسرقتين وارتداد هجومي في الربع. وفي المجمل أنهى هارت المباراة برصيد 26 نقطة وسبع تمريرات حاسمة وأربع متابعات وسرقتين.

ومن المتوقع أن الشوط الأول الهادئ تاريخيًا لبرونسون لم يستمر. حصل على سبع نقاط وستة تمريرات حاسمة في الربع الثالث. أنهى برونسون برصيد 19 نقطة و 14 تمريرة حاسمة. مع استمرار فريق كافاليرز في المضاعفة، استمر في العثور على زملاء منفتحين. بمجرد أن بدأ هؤلاء الزملاء في ضرب التسديدات المفتوحة،

كان كارل أنتوني تاونز عدوانيًا في وقت مبكر برصيد 13 نقطة في الشوط الأول. أنهى المباراة برصيد 18 نقطة و13 كرة مرتدة.

ميكال بريدجز، الذي يواصل أداءه الرائع في السلسلتين الأخيرتين، أنهى برصيد 19 نقطة في تسديد ممتاز 9 مقابل 12 من الملعب. واحدة فقط من تلك التسديدات كانت عبارة عن مؤشر ثلاثي – لقد كان عدوانيًا في الهجوم على الحافة كما كان في أي وقت مضى مع نيكس. لقد لعب مرة أخرى دفاعًا ممتازًا عن جيمس هاردن. ساعدت Bridges and Towns في إبقاء نيكس واقفاً على قدميه خلال الشوط الأول.

ويواصل OG Anunoby التخلص من صدأه، مضيفًا 14 نقطة.

كفريق واحد، جعل نيكس حواجز التسديدات الغزيرة التي يستخدمها كافاليرز – إيفان موبلي وجاريت ألين – غير ذات صلة. كان لديهم ميزة 58-40 في نقاط الطلاء.

وكان دونوفان ميتشل، الذي سجل 26 نقطة، بمثابة عرض فردي لفريق كافاليرز. حملهم نيكس على نسبة تسديد مجمعة 38.8 بالمائة من الملعب و 25.7 بالمائة تسديد من مدى 3 نقاط. كما أهدر كافاليرز 10 رميات حرة. لقد نزلوا بشكل ضعيف.

ربما يكون مصدر القلق الوحيد هو أن نيكس لم يحصل على سوى القليل من المساهمة من مقاعد البدلاء. ميتشل روبنسون، الذي سجل 0 مقابل 4 من خط الرمية الحرة، تم تحييده مرة أخرى بواسطة Hack-a-Mitch ولا يزال لا يظهر أي علامات على قلبه.

لكن في الوقت الحالي، عليك البحث بعمق عن الأشياء التي تشكو منها مع هذا الفريق.

لديهم العديد من الطرق المختلفة للتغلب على المعارضين. هناك العديد من الطرق لإثارة غضب معجبيهم.

الكثير من اللحظات التي لا تنسى في هذا الموسم.

وتشير كل الدلائل إلى أنه سيكون هناك المزيد.