نيكس يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن لافتة كأس الدوري الاميركي للمحترفين بعد الفوز

لاس فيجاس – علمت صحيفة The Post أن فريق نيكس يقول لا لشعار كأس الرابطة الوطنية لكرة السلة.

وقال مصدر بالدوري إنه بعد الاستيلاء على البطولة المحبوبة لآدم سيلفر بفوزه يوم الثلاثاء 124-113 على توتنهام، قرر نيكس عدم اللقب لأنهم “يركزون على الصورة الأكبر”.

ومع ذلك، فقد خططوا للاحتفال باللقب قبل مباراة يوم الجمعة على أرضهم ضد فريق سيكسرز “بطريقة مناسبة”.

كان القرار مفاجئًا بعد أن قام المدرب مايك براون بتحفيز لاعبيه في خطاب ما قبل المباراة يوم الثلاثاء من خلال وصف لافتة في عوارض MSG كمكافأة.

لكن نيكس دخل هذا الموسم أيضًا بهدف “مركّز بشكل فردي” وهو الفوز ببطولة الدوري الاميركي للمحترفين، وليس لقب كأس الدوري الاميركي للمحترفين، وأصبح ذلك هو الشعور السائد عندما غادر الفريق فيغاس.

سيكونون أول فائز بكأس الرابطة الوطنية لكرة السلة (NBA) لا يعلق لافتة، وقد فعل ذلك باكس وليكرز سابقًا.

لا يمكن أن يكون هذا قرارًا شائعًا في مكتب الدوري، حيث أعطى سيلفر الأولوية لبطولته أثناء محاولته تعزيز الاهتمام بالموسم العادي.

لكن الدوري الاميركي للمحترفين ليس لديه سيطرة على اللافتات داخل الساحات.

قبل فوز يوم الثلاثاء، كان لاعبو نيكس مختلطين بشأن ما إذا كان ينبغي عليهم تعليق واحدة.

كان ميكال بريدجز ضدها.

قال بريدجز: “لا، أنا بخير”، مضيفًا: “أعتقد أنك تبحث عن شيء أكثر من ذلك”.

كان ميتشل روبنسون متحمسًا لذلك.

قال روبنسون: “علق شيئًا ما، قدّر لنا شيئًا ما”.

أراد OG Anunoby وJosh Hart لافتة ولكنهما كانا أكثر فتورًا تجاه الفكرة.

قال أنونوبي، الذي يمتلك حلقة بطولة الدوري الاميركي للمحترفين لعام 2019 مع فريق رابتورز: “يمكنهم وضع لافتة”. “ولكن لا يوجد عرض أو شيء من هذا القبيل (من هذا القبيل).”

وأضاف هارت: “لا أعرف. نعم، لماذا لا؟ من الواضح أنها كأس، إنه لقب. إنه شيء تريد الفوز به. لذا – نعم، قم بتعليق لافتة. من الواضح أن هناك معايير مختلفة لأولئك الذين فازوا بالكؤوس والنهائيات. ولكن عندما تريد الخروج إلى هناك، تريد الفوز والمنافسة على اللقب، هذا ما تريد القيام به. وتريد الاحتفال بذلك.”

اتضح أنهم سيحتفلون ببطولة كأس الرابطة الوطنية لكرة السلة – ولكن بدون اللافتة.