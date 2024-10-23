نيكس يتطلع إلى البجعان السابق مات رايان لملء مكان القائمة

بوسطن – يهتم نيكس بمنتج محلي لملء مكان في القائمة.

أكد مصدر أن مات رايان، وهو لاعب حر مهاجم يبلغ من العمر 27 عامًا بنسبة 3 نقاط قوية، يخضع لدراسة قوية من قبل نيويورك.

تم التنازل عن رايان مؤخرًا من قبل فريق Pelicans ولعب في أربعة فرق مختلفة من الدوري الاميركي للمحترفين، بعد أن تطور في المدرسة الثانوية في Iona Prep في نيو روشيل – على بعد حوالي 10 أميال من منشأة تدريب نيكس في تاريتاون.

دخل نيكس ليلة الافتتاح يوم الثلاثاء ضد فريق سيلتيكس الذي يحتاج إلى ملء مركزين في القائمة في الأيام المقبلة.

كانوا سيستخدمون واحدًا على لاندري شاميت، لكن الحارس المخضرم أصيب بخلع في الكتف في فترة ما قبل الموسم وتم إطلاق سراحه يوم الأحد.

قوة رايان، مثل قوة شاميت، تنطلق. لقد أسقط 45 بالمائة من ثلاثياته ​​في 28 مباراة الموسم الماضي مع البيليكان، وسجل ثلاث دقائق في التصفيات.

التحق رايان بثلاث كليات – نوتردام وفاندربيلت وتشاتانوغا – قبل أن يصبح غير مصقول في عام 2020.

بطول 6 أقدام و6 أقدام، من المحتمل أن يملأ المكان الذي أخلاه شاميت، الذي كان يتجه نحو الدوران قبل دقائق من إصابته. ويحاول شاميت العودة هذا الموسم دون جراحة لكن مصدر قال إن إعادة التوقيع مع نيكس ليس أمرا مفروغا منه.

وكما أثبتت ملحمة جوليوس راندل في الموسم الماضي، فإن التعافي من خلع في الكتف أمر بالغ الصعوبة. من بين الوكلاء المجانيين الآخرين في السوق Lonnie Walker IV وMarcus Morris Sr. وJustin Holiday.

نظرًا لوضع الحد الأقصى للرواتب، من المتوقع أن يقوم نيكس بتحويل أحد لاعبيه الناشئين في الجولة الثانية إلى عقد قياسي – مع أرييل هوكبورتي باعتباره المرشح الأوفر حظًا.

فيما يتعلق بالتناوب، كان نيكس، وفقًا لـ SNY، متحمسًا لتطوير اللاعب الصاعد باكوم داديت البالغ من العمر 19 عامًا، والذي أثار الإعجاب في دقائقه التحضيرية للموسم.

أبلغت ESPN لأول مرة عن اهتمام نيكس “القوي” براين.

كان OG Anunoby هو هدف التعادل الرائع لنيكس الموسم الماضي.

إذا لعب، فمن المحتمل أن يفوزوا. سجل Anunoby أرقامًا قياسية لإحصائياته الإيجابية والسالبة.

ولكن مثل بقية نيكس في الهزيمة المفاجئة 132-109 أمام فريق سيلتيكس يوم الثلاثاء، ارتبط وقت أنونوبي في الملعب بالعجز في لوحة النتائج.

وتفوق نيكس بفارق 21 نقطة في 34 دقيقة، قضاها أنونوبي في معظمها في حراسة جايلين براون، الذي سجل 23 نقطة في 30 دقيقة، بما في ذلك 5 من 9 من 3 نقاط.

أنونوبي، الذي وقع مؤخرًا على أكبر عقد في تاريخ نيكس بقيمة 212 مليون دولار، رد بأربع نقاط في واحدة من 7 تسديدات.