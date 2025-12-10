نيكس يتغلب على رابتورز ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة الوطنية لكرة السلة

تورونتو – يأخذ نيكس المتألق حظه إلى سين سيتي.

خلف أداء احترافي من جالين برونسون، سحق نيكس رابتورز في ربع نهائي كأس الرابطة الوطنية لكرة السلة مساء الثلاثاء بنتيجة 117-101، ليتأهل إلى الدور قبل النهائي يوم السبت في لاس فيجاس ضد أورلاندو ماجيك.

سجل برونسون، الذي يزدهر في بيئة الإقصاء في لعبة واحدة (تحقق من لقبي NCAA مع ‘Nova)، 35 نقطة في تسديد 13 من 19، مما أدى إلى تشريح دفاع تورونتو المسامي أثناء النزول من القفزات السلسة والحفيفة.

لقد كان 6 من 9 من العمق، ونيكس (17-7)، الفائزين بأربعة مباريات متتالية وثمانية من آخر تسعة، وصلوا إلى الجرس الأخير، ولم يسمحوا أبدًا بالوصول إلى أرقام فردية في الشوط الثاني.

انضم إلى برونسون في الكفاءة الهجومية صديقه فيلانوفا، جوش هارت، الذي انخفض في 21 نقطة على 8 من 11 من الميدان.

وأضاف كارل أنتوني تاونز، العائد من غياب مباراة واحدة بسبب ضيق في ربلة الساق، 14 نقطة من 16 لوحة.

بعد سقوطه في الدور ربع النهائي لكأس الرابطة الوطنية لكرة السلة في العامين الماضيين – بما في ذلك رمية نرد تراي يونغ سيئة السمعة الموسم الماضي على شعار MSG في الملعب الأوسط – وصل نيكس إلى نهائي فيغاس 4.

لكنها لم تبدأ يوم الثلاثاء الجميل بالنسبة لمدينة نيويورك.

كان الربع الأول صعباً بالنسبة لنيكس، الذي سجل سبع تحولات أدت إلى 12 نقطة لرابتورز.

تقدم تورونتو بعد ذلك الربع الأول بنتيجة 39-35، على الرغم من خروج برونسون مسجلاً 20 نقطة في الدقائق التسع الأولى.

واستعاد نيكس قوته الدفاعية في الربع الثاني وسيطر على 12 دقيقة ليتقدم بفارق 17 نقطة قبل نهاية الشوط الأول.

رابتورز (15-11) هشة، تعاني من نقص الموظفين، وقد انهارت.

لقد كانوا على أرضهم لكنهم كانوا المستضعفين بشكل واضح، بعد أن خسروا خمس من مبارياتهم الست السابقة – بما في ذلك هزيمة غير متوازنة أمام MSG الأسبوع الماضي.

كما غابت تورونتو عن نيكس آر جيه باريت السابق، الذي يعاني من إصابة في الركبة، وإيمانويل كويكلي، الذي أصيب بخدش متأخر بسبب المرض.

كان نيكس، الذي لم يكن لديه مايلز ماكبرايد بسبب ما وصفه مصدر بالتواء في الكاحل العالي، صريحًا بشأن رغبتهم في الفوز بكأس الدوري الاميركي للمحترفين على الرغم من ألغاز الجدولة.

منذ فوز نيكس، سوف يسافرون عبر البلاد إلى فيغاس في رحلة برية يمكن أن تستمر لمدة أسبوع وتنتهي في إنديانابوليس.

لو خسروا، لكانوا قد عادوا إلى ديارهم لمدة أسبوع تقريبًا بمباراة واحدة فقط على أرضهم.

والآن سوف ينطلقون إلى الطريق بدلاً من الاستمتاع بعطلة شتوية صغيرة.

وكمكافأة على مجهودهم، حصل نيكس على المزيد من الجوائز المالية حيث جمع المتأهلون لنصف النهائي أكثر من 100 ألف دولار لكل لاعب مقارنة بأكثر من 50 ألف دولار للمتأهلين إلى ربع النهائي (البطولة ستحقق لهم أكثر من 500 ألف دولار لكل لاعب).