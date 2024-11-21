نيكس يتلقى تحديثات إيجابية بشأن إصابة بريشوس أتشيوا، ميتشل روبنسون

فينيكس – جلب يوم الأربعاء بعض التحديثات المتفائلة بحذر لمنطقة نيكس الأمامية.

من المتوقع أن يتم السماح لـ بريشيس أتشيوا، الذي لم يلعب منذ إصابته بشد في أوتار الركبة في نهاية الموسم التحضيري، بالتدريب خلال رحلة نيكس البرية المكونة من خمس مباريات، حسبما كشف توم ثيبودو قبل الفوز 138-122 على صنز.

وقال المدرب إن ميتشل روبنسون، الذي رافق نيكس في الرحلة البرية، بدأ في إطلاق النار على كاحله الذي تم إصلاحه جراحيا، لكن لم يسمح له بالتدرب أو الركض بعد.

قال ثيبودو: “سيكون الأمر بمثابة تقدم طويل”. وأضاف: “من الواضح أنه بدأ ولكن عليه التحلي بالصبر والمضي قدمًا خطوة بخطوة. لم يتم السماح له بالتدريب لكنه قام ببعض التصويب وأشياء من هذا القبيل. يمكن القيام بالتكييف في غرفة الأثقال. لذا فهو يحرز تقدمًا جيدًا. فقط عليك التحلي بالصبر.”

ومن غير المتوقع أن يعود روبنسون، الذي خضع لعملية جراحية ثانية في كاحله الأيسر في مايو، حتى ديسمبر، على أقرب تقدير، على الرغم من أنه من المرجح بعد العام الجديد.

Achiuwa أقرب بكثير إلى اللعب مرة أخرى. قال ثيبودو إن الأمر يتعلق بما يشعر به بعد ممارسة الاتصال.

وقال ثيبودو: “إنه يتحرك بشكل جيد الآن”.

وبدون أتشيوا وروبنسون، كان نيكس يتأرجح في الوسط مع كارل أنتوني تاونز، جيريكو سيمز وأرييل هوكبورتي.

يعتبر مايلز ماكبرايد، الذي غاب عن مباراته الرابعة على التوالي بسبب التهاب في الركبة يوم الأربعاء، لاعبًا يوميًا حقيقيًا، مما يعني أنه يمكن أن يلعب في وقت مبكر من يوم السبت في ولاية يوتا.

عاد كام باين، الذي سجل 12 نقطة في فوز نيكس يوم الأربعاء، إلى المكان الذي برز فيه في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، كما تعرض للاعتقال هذا الصيف وأعلن أنه كان حادثًا مؤسفًا لمرة واحدة.

قال باين: “لقد كان مجرد خطأ بسيط ارتكبته”. “أتمنى ألا يحدث ذلك أبدًا. لن يحدث مرة أخرى أبدًا.”

وفقًا للتقارير، اتصل باين بالشرطة إلى منزله في سكوتسديل بولاية أريزونا في 14 يونيو بعد شجار مع صديقته. عندما وصلت الشرطة، رفض باين تقديم اسمه – وبدلاً من ذلك أطلق على نفسه اسم “تيري جونسون” – وتم تقييده لأنه قدم اسمًا مزيفًا وقدم بلاغًا كاذبًا.

الحادثة، التي وقعت قبل أقل من شهر من توقيع باين مع نيكس، لا يمكن نسيانها دون تدخل جوش هارت.

بعد وقت قصير من توقيع باين على صفقته البالغة 3.1 مليون دولار لمدة عام واحد، كتب هارت على موقع X: “Shoutout Terry”.

من الواضح أن باين لم يمسح النكتة.

وقال الحارس قبل أن يضيف: “عندما قام بهذه التغريدة، لم أكن قد تحدثت معه بعد، كل شيء على ما يرام”.

قضى باين (30 عاما) أربعة مواسم مع صنز، حيث حصل على مكان تناوب منتظم وعزز دوره في الدوري الاميركي للمحترفين بعد بداية وعرة باعتباره الاختيار الخامس عشر في عام 2015.

وسجل باين، الحارس الأول على مقاعد البدلاء مع خروج ماكبرايد، 12 نقطة في تسديد 4 مقابل 9 في فوز الأربعاء.

قال باين يوم الأربعاء: “إنهم يجعلون الأمر مريحًا للتواجد هنا”. “جاي-هارت، إنه مضحك، ويحب اللعب، ولكن في نهاية المطاف، أعتقد أن هذا الفريق يتمتع بكيمياء رائعة. أشعر أننا جميعا نحب أن نكون حول بعضنا البعض، وهذا جيد. يشبه الأمر ما حدث عندما كنا في فينيكس قبل بضع سنوات. أشعر بنفس النوع من الأجواء هنا.

“الجميع يريد الفوز، لذلك من الرائع أن نكون موجودين. وعندما تمزح، فأنت تعلم أن ذلك من القلب لأنه عندما نصل إلى الملعب فإننا نحمل الجميع المسؤولية. يُسمح لنا بالتحدث مع بعضنا البعض بأي طريقة. وهذه هي الطريقة التي تسير بها الأمور. أنت تلعب على تويتر، وتلعب شخصيًا، ولكن عندما نكون في الملعب، فإن الأمر كله يتعلق بالجدية، وكل شيء يتعلق بالفوز.