نيكس يحدق في أزمة الوكالة الحرة بعد تجميع خط الأساس القوي

قام فريق نيكس بحبس لاندري شاميت، والذي، باستثناء جيمس دولان من تغيير رأيه بشأن المريلة الثانية، كرر ما كنا نعرفه عما كان يحدث: لقد رحل ميتشل روبنسون.

عشية الوكالة الحرة يوم الاثنين، وافق نيكس وشاميت على اتفاق مدته أربع سنوات بقيمة 24 مليون دولار – وهي خطوة كبيرة بالنسبة لليون روز لإعادة التعاون مع أحد أفضل لاعبيه في الاتجاهين.

حقق نيكس هدفًا، ويتمتع شاميت، الذي كان من الممكن أن يحصل على المزيد في السوق المفتوحة، بمزيد من الأمان بعد أن لعب الموسمين الأخيرين بعقود مدتها عام واحد على الأقل.

الظروف، رغم أنها متوقعة، تترك نيكس في حاجة إلى مركز احتياطي.