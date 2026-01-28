نيكس يسجل فوزاً رائعاً على كينجز ليحقق فوزه الثالث على التوالي

هدأت المخاوف المتصاعدة حول نيكس في الأيام الأخيرة، لكن يوم الثلاثاء أعادها إلى السطح.

وذلك على الرغم من تمديد خط انتصاراتهم إلى ثلاثة.

لأنه لو كان هناك أي فريق آخر تقريبًا غير أحد الفرق المغذية السفلية في الدوري الاميركي للمحترفين في الملوك، لكانوا قد دُفنوا.

في مقابل أي جانب من جوانب الجودة، لم يكن هذا جيدًا بما فيه الكفاية.

لقد ارتكبوا 21 دورانًا، مما سمح للملوك بتسجيل 20 نقطة منهم.

حقق OG Anunoby سبعة أرقام هائلة – بما في ذلك ثلاثة تحولات متتالية لينهي الربع الثالث.

إنهم محظوظون لأن الملوك أطلقوا النار على 16.7 بالمائة (5 مقابل 30) من مدى 3 نقاط. ومع ذلك، كان الكثير من تلك النظرات مفتوحة، وليس بالضبط نتيجة للدفاع القوي عن المحيط.

كان هذا يعني أن نيكس يمكن أن ينجو من الأرباع الثلاثة الأولى القاسية قبل أن يتفوق على الملوك بفارق 16 في الربع الرابع.

لذلك تم إنقاذ نيكس الخامل بفوزه 103-87 في ماديسون سكوير غاردن.

بعد خسارتهم 9 من 11 مباراة، استجابوا بثلاثة انتصارات متتالية.

إن هزيمتهم التاريخية على النيتس، والتي أعقبها فوز فوضوي على 76 لاعبًا في فيلادلفيا، قد وفرت بعض الثقة في أنهم وضعوا مأزقهم وراءهم وكانوا يعودون إلى المستوى الذي كانوا يحتفظون به في وقت سابق من الموسم.

ولكن من المؤكد أن أداء يوم الثلاثاء لم يكن مقنعا، بل على العكس تماما.

أظهر بث MSG مرارًا وتكرارًا براون في حيرة وهو ينظر على مقاعد البدلاء ، غير سعيد بما كان يراه.

كان الأمر محرجًا عندما خسر نيكس أمام كينجز في سكرامنتو في وقت سابق من هذا الشهر.

شرع الملوك، الذين خاضوا الآن 24 مباراة تحت مستوى 0.500، في التقدم 1-5 قبل مباراة العودة يوم الثلاثاء.

وفي أغلب أيام الثلاثاء، كان نيكس يعاني من إحراج مماثل.

لم يبق سوى ما يزيد قليلاً عن ثلاث دقائق من المباراة حتى سيطروا أخيرًا، عندما سجل جالين برونسون سبع نقاط متتالية ليرفع نيكس التقدم إلى 12 نقطة. وأنهى برونسون برصيد 28 نقطة وهو أعلى مستوى للفريق.

وأعاد ديمار ديروزان (36 عاما) عقارب الساعة إلى الوراء وسجل 34 نقطة.