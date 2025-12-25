نيكس يعود من جديد ليسرق مباراة عيد الميلاد من كافالييرز

ارتدى آل نيكس أزياء غرينش الخاصة بهم وسرقوا عيد الميلاد بعيدًا عن فريق كافالييرز.

وتراجع نيكس بفارق 16 نقطة مع بقاء 8:11 في المباراة، وحقق 22-6 ليعادل المباراة عند 113 نقطة لكل منهما قبل 3:48 دقيقة من نهاية المباراة.

قام تايلر كوليك بحفر رميتين ثلاثيتين خلال تلك الفترة. ثم بعد بضع دقائق، عندما ارتفع الفارق إلى أربعة مرة أخرى، سجل رمية ثلاثية أخرى ليجعل نيكس على مسافة واحدة. حصل دونوفان ميتشل على ما يبدو أنه رمية ركنية مفتوحة على مصراعيها في وقت لاحق، لكن كوليك انطلق سريعًا للخلف لمنعه – مع إلغاء مكالمة خاطئة بعد تحدي نيكس. بعد إهدار ميتشل لاحقًا ، استحوذ كوليك على الكرة المرتدة وراوغ في الملعب وساعد في مؤشر ميكال بريدجز ثلاثي الذي أعطى نيكس التقدم بنقطة واحدة.

ترددت هتافات “Ty-ler Ko-lek” حول Madison Square Garden وبعد ذلك وضع نيكس فريق كافالييرز بعيدًا بفوزه 126-124 بعد ظهر الخميس.

جالين برونسون، الذي يتألق أمام الجماهير الوطنية، سجل 34 نقطة – مباراته التسعين من 30 نقطة مع نيكس، خلف باتريك إوينج وكارميلو أنتوني فقط. أعاد مؤشره الثلاثي مع ترك 1:05 تقدمًا بنقطتين بعد تراجع كافالييرز للأمام. قاد نيكس بقية الطريق.

كان كارل أنتوني تاونز على مقاعد البدلاء طوال الجولة 22-6 ولم يقم بالتسجيل مرة أخرى حتى الساعة 3:07 من نهاية المباراة. لكن رمية الكرة المرتدة قبل 27.3 ثانية من نهاية المباراة أعطت نيكس التقدم بأربع نقاط. حصل ميتشل روبنسون، الذي يلعب لصالح تاونز، على أربع متابعات هجومية في تلك الجولة وأنهى المباراة بثمانية.

لقد كان جزءًا من وحدة مقاعد البدلاء التي غيرت اللعبة.

وأنهى كوليك مسيرته مسجلا 16 نقطة وتسع تمريرات حاسمة، مواصلا تقدمه المذهل في الآونة الأخيرة. أنهى جوردان كلاركسون برصيد 25 نقطة وكان حاضرًا في الربع الرابع أيضًا. وكلاهما كانا أيضًا أساسيين في تحقيق 24-3 في بداية الربع الثاني، بعد أن دخل نيكس الربع متراجعًا بمقدار 15 نقطة. وسجل كلاركسون 11 نقطة في ذلك الربع الثاني، وقدم كوليك سبع تمريرات حاسمة في ثماني دقائق خلال الفترة.

يستمر نيكس في الحديث عن قدرتهم على إيجاد طريقة. ويستمرون في إثبات أنفسهم على حق.