نيكس ينقل فيكتور ويمبانياما، توتنهام إلى “المناطق الصعبة” في وقت مبكر من نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين

سان أنطونيو – بدا فيكتور ويمبانياما مستعدًا لأخذ التاج.

أصبح أول لاعب دفاعي لهذا العام بالإجماع أفضل لاعب في نهائيات المؤتمر الغربي بعد إقصاء أفضل لاعب متتاليين شاي جيلجيوس ألكسندر والبطل الحاكم ثاندر في اللعبة 7 في أوكلاهوما سيتي.

وكان ويمبانياما (22 عاما) يحظى بإشادة واسعة النطاق باعتباره أفضل لاعب في العالم.

ولكن خلال أول مباراتين له في نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين، لم يكن حتى أفضل رجل كبير.

على الرغم من الأرقام المحترمة (27.5 نقطة، 10.5 ريباوند، 3.5 بلوك)، كافح ويمبانياما للعثور على نظرات سهلة ضد كارل أنتوني تاونز، بينما سدد 40.5 في المائة من الملعب و26.7 في المائة من رميات ثلاثية.

على الجانب الآخر، قام تاونز (19.5 نقطة، 12.5 كرة مرتدة، 4.0 تمريرات حاسمة، 55.6 بالمائة من التسديد، 42.9 بالمائة من الرميات الثلاثية) بسحب نجم توتنهام مرارًا وتكرارًا بعيدًا عن الحافة وتجاوزه من المراوغة.

قال ويمبانياما بعد الخسارة 105-104 في المباراة الثانية: “إنها مختلفة تمامًا عن السلسلة السابقة. إنها تضعنا في مناطق صعبة لأنهم لاعبون جيدون. (تاونز) لاعب جيد. إنه لاعب جيد.”

“نحن بحاجة إلى وضع أنفسنا في (مراكز) أفضل. نحن نحفر لأنفسنا حفرة. هذا هو الموضوع حتى الآن.”

في المباراة الأولى، حطم توتنهام تقدمه بفارق 14 نقطة في الشوط الثاني، حيث كان ويمباانياما يسدد 6 مقابل 21.

في المباراة الثانية، قاد الظاهرة التي يبلغ طولها 7 أقدام و4 عودة مذهلة في الربع الأخير وسجل 22 نقطة من أصل 29 نقطة في الشوط الثاني، لكنه أنهى المباراة بإهدار نقطتين في آخر 30 ثانية – بما في ذلك الفائز المحتمل في المباراة قبل الجرس – ودوران لا يغتفر وخطأ وضع جالين برونسون في المقدمة لرمية الضوء الأخضر قبل 9.5 ثانية من نهاية المباراة.

وقال ويمباانياما، الذي اعترف بأنه شعر “بالضبابية” في الدقيقة الأخيرة: “إن الأمر الأكثر إحباطاً هو التخلص منه بعد بذل كل هذا العمل”. “هل سأندم على ذلك؟ نعم بالطبع. هل سأستخدم ذلك لتزويدي بالوقود وتزويدنا بالوقود في المباراة القادمة؟ بالتأكيد”.

فرصة Wembanyama للخلاص تأتي يوم الاثنين في اللعبة الأكثر انتظارًا في Madison Square Garden هذا القرن.

إنه يحتاج إلى الفوز لتجنب عقوبة الإعدام بتأخره بنتيجة 3-0، وهو الأمر الذي لم يتعاف منه أي فريق في تاريخ الدوري الاميركي للمحترفين.

كان فريق ماجيك 1995 هو آخر فريق يخسر أول مباراتين من نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين على أرضه، بقيادة مركز جيل يبلغ من العمر 23 عامًا والذي سيحصل في النهاية على أربع حلقات وثلاث جوائز أفضل لاعب في النهائيات.

ولكن قبل أن يحصل شاكيل أونيل على اللقب، كان سيتحمل الإحراج الناتج عن اكتساحه ضد حكيم عليوان وفريق روكتس على أكبر مسرح في هذه الرياضة.

قال ويمباانياما: “أعني، ها نحن هنا”. “لا يمكننا تغيير الماضي الآن. نحن نركز بالفعل على المباراة الثالثة.”