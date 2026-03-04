نيكس يواجه حامل اللقب ولكن في موقف صعب من الخلف

تورونتو – أخيرًا، يواجه نيكس حامل اللقب.

أول مباراة لنيكس وثاندر لهذا الموسم ستكون يوم الأربعاء في MSG – بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على انطلاق الموسم – وليست الظروف المثالية لفريق مايك براون.

وسيعمل نيكس على التوالي بعد فوزه على رابتورز 111-95 يوم الثلاثاء ويسافر من تورونتو إلى نيويورك.

إنه اختبار كبير – ومعاينة محتملة للنهائيات – لكن كل من براون وجوش هارت اتفقا على أنه لن يكون بمثابة لائحة اتهام بشأن موقف نيكس، سواء فاز أو خسر.

وقال هارت “من الواضح أنك تريد البناء والتعلم في كل مباراة. ونعلم أن بعض المباريات أصعب من غيرها فيما يتعلق بالسفر والمباريات وأشياء من هذا القبيل. (الأربعاء) سيكون صعبا، حيث نواجه فريقا رائعا”. “لكن علينا أن نتأكد من أننا نحضره، ونجد أين يمكننا البناء عليه ومواصلة تقدمه. نسمح لكم يا رفاق (في وسائل الإعلام) بالتجادل والتحدث حول السجل والفرق.”

وأضاف براون: “إذا تغلبوا علينا، في نهاية اليوم، أو إذا تغلبنا عليهم في نهاية اليوم، ماذا يعني ذلك؟ لكنهم يفعلون الكثير من الأشياء في تلك النهاية من الملعب. من وجهة نظر هذا، يعد دفاعًا جيدًا حقًا، وهجومًا جيدًا حقًا، لقد حصلوا على مرشح أفضل لاعب (شاي جيلجوس ألكسندر)، ولديهم اثنين من الكبار (أشعيا هارتنشتاين وشيت هولمجرين)، ولديهم مدافعين فرديين. فكيف سنتعامل مع الأمر؟ الأشياء التي يفعلونها على طرفي الأرض؟ إذا علقنا هنا، أو علقنا هناك، فهذه فرصة لمواصلة النمو.

وكان نيكس قد اكتسح الرعد في مباراتين الموسم الماضي. ويواجهونهم مرة أخرى في أوكلاهوما سيتي في 29 مارس.

لعب براون دور ميتشل روبنسون يوم الثلاثاء في تورنتو، مع إعطاء الأولوية لهذا النصر على الأربعاء مقابل الرعد.

أوضح المدرب السبب: قال براون: “(الرابتورز) موجودون في مؤتمرنا وكل هذه الأشياء”. “مدينة أوكلاهوما تقع في المؤتمر الغربي.”

روبنسون، الذي خضع لعمليات جراحية متعددة في كاحليه، لم يلعب في كلتا المجموعتين المتتاليتين هذا الموسم وهو سعيد بهذه الخطة لأنها حافظت على صحته.

قال روبنسون: “أشعر أنني بحالة جيدة. إنه أمر رائع”. “هذه الخطة التي نعمل عليها، يجب علينا فقط أن نلتزم بها.”

*** أمسك روبنسون بكاحله الذي تم إصلاحه جراحيًا وخرج وهو يعرج بعد القتال من أجل الارتداد في الربع الأول يوم الثلاثاء.

غادر المباراة لكنه عاد ولعب في الشوط الثاني. قال روبنسون إنه لا توجد أشعة سينية ولا يبدو عليه القلق.

وقال روبنسون: “لقد جئت إلى هنا، وأعدت التسجيل، وجلست هنا (في غرفة خلع الملابس) واستمعت إلى المدرب وخرجت مباشرة”.

ومع ذلك، اعترف روبنسون بأن الطاقم الطبي من المرجح أن يلقي نظرة فاحصة يوم الأربعاء، عندما يكون روبنسون على القائمة غير النشطة لأنها متعاقبة.

وقال “سوف ينظرون في الأمر على الأرجح (الأربعاء)”. “لكنني مستقيم.”