نيكس يواصل عرضه بالنقاط الثلاث بوابل تاريخي ضد غريزليز

ركز مايك براون بشكل كبير على جعل نيكس يسدد المزيد من الرميات الثلاثية.

ورسالته مسموعة – بطريقة تاريخية.

أطلق نيكس رقمًا قياسيًا في الامتياز بلغ 55 رميات ثلاثية خلال فوزه على غريزليز 133-120 ليلة الثلاثاء في MSG، مما جعل 22 منها – جيدة بنسبة 40.0 بالمائة. وذلك مع انتقال OG Anunoby إلى 1 مقابل 10 من العمق.

وكان الرقم القياسي السابق 54 في مباراة خلال موسم 2021.

قاد جالين برونسون الطريق في القسم، حيث أطلق 6 من 9 على 3.

وقال برونسون: “نحن نؤكد على ذلك، ولكن أعتقد أن أفضل شيء الآن هو أن الكثير منهم يسددون بشكل جيد”. “قد تكون لدينا بعض التسديدات على مدار الساعة، لكن الطريقة التي نحصل بها عليها رائعة. علينا فقط أن نستمر في توليدها بالطريقة التي نحن عليها ونستمر في تحقيق المزايا لبعضنا البعض.”

بدأ براون الليل بإلقاء اللوم على نفسه في صراعات Guerschon Yabusele في بداية الموسم.

ثم وثق به في ثاني أكبر عبء عمل له هذا الموسم.

ولعب يابوسيلي 15 دقيقة وسجل نقطتين وست متابعات. ولم يكن الأمر كما لو أنه جاء في وقت غير مناسب، فقد جاءت 10 دقائق منها في الشوط الأول.

مع جوش هارت، كان Yabusele واحدًا من أولى الغواصات التي قام بها براون في اللعبة.

وقال براون: “لقد لعب يابو بقوة وعليه أن يستمر في اللعب بقوة”. “اعتقدت أن سرعته كانت جيدة حقًا، خاصة من الناحية الهجومية. في الأوقات التي كان يحتاج فيها إلى شاشة الكرة، قام بعمل رائع في الركض داخل شاشة الكرة، وخلق انفصالًا – لقد قام بعمل رائع في ضبط الشاشة والخروج من الشاشة.”

غاب ميتشل روبنسون عن مباراة الثلاثاء، كجزء من إدارة الفريق لإصابة في الكاحل الأيسر له. كان يوم الثلاثاء هو مباراة الذهاب في الجولة الثانية من الموسم – حيث يستضيفون ماجيك يوم الأربعاء. غاب روبنسون سابقًا عن مباراة الإياب من أول مباراة متتالية له هذا الموسم.

بدلاً منه، قام براون بإدخال Landry Shamet في التشكيلة الأساسية ونقل OG Anunoby إلى الأمام. وسجل شاميت، الذي بدأ مباراته الثالثة هذا الموسم، 10 نقاط في تسديد 3 مقابل 5 من الملعب.

بما في ذلك يوم الثلاثاء، غاب روبنسون عن ستة من أصل 10 مباريات هذا العام أثناء محاولته إدارة كاحله الأيسر، والذي خضع لعملية جراحية قبل الموسم الماضي، مما أدى إلى غيابه عن معظم الموسم العادي العام الماضي.

لعب نيكس في ملعب إصدار المدينة 2025-26 وارتدوا قمصان إصدار المدينة لأول مرة هذا العام. تعد القمصان جزءًا من تعاونهم مع ماركة الأزياء Kith.