نيكي بيلا تثير إعجاب إيجلز في WWE بعد شائعات كوبر ديجين

نيكي بيلا لا تخشى إظهار دعمها للنسور في عرين الأسود.

قامت شخصية WWE، البالغة من العمر 42 عامًا، بالترويج لأبطال Super Bowl الحاليين هذا الأسبوع خلال ظهور “Monday Night RAW” في جراند رابيدز بولاية ميشيغان، بعد أيام من ارتباطها بنجم فيلادلفيا كوبر ديجين.

“أنا أسطورة، وأنا عضو في قاعة المشاهير وأنا بطل سابق، وهذا هو شكل الأبطال، هل فهمت ذلك؟” وقالت بيلا للجمهور خلال العرض الذي تم تسجيله يوم الجمعة. “لكن هل تعلمون ماذا، أعني، كيف تعرفون أيها الناس كيف يبدو الأبطال؟ أعني، أنتم تشجعون الأسود. لنكن صادقين، الأسود تتمنى أن تكون جيدة مثل فيلادلفيا إيجلز، هل أنا على حق؟ أوه، انتظر، الأفضل من ذلك، ولاية أوهايو.”

ليس من المستغرب أن قوبلت نيكي بجوقة من صيحات الاستهجان من المؤمنين في ميشيغان وسط موسم كرة قدم مضطرب في الولاية.

The Lions، أبطال NFC North المتتاليان، هم 8-7 مع آمالهم في التصفيات على دعم الحياة بعد خسارة 29-24 أمام ستيلرز يوم الأحد.

أما بالنسبة لفريق Wolverines، فهم يتنقلون من تداعيات طرد المدرب الرئيسي شيرون مور، الذي تم إقالته هذا الشهر بسبب “علاقة غير مناسبة” مع أحد الموظفين وتم اعتقاله لاحقًا بزعم اقتحام منزل عشيقته السابقة.

أثارت نيكي، المعروفة أيضًا باسم نيكي جارسيا، ضجة حول مواعدتها مع ديجين، 22 عامًا، في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن وقفت أمام خزانته كجزء من رحلة أخيرة إلى Lincoln Financial Field.

على الرغم من أن التكهنات حول الاقتران المشاع انفجرت على وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن نيكي بدت وكأنها تخمد الأحاديث في برنامج “The Nikki & Brie Show”، الذي تشارك في استضافته مع أختها التوأم بري.

“لم أقبل أحداً منذ فترة طويلة. إنه نوع من الجنون. كنت أفكر في هذا الليلة الماضية. هل أعرف كيف أقبل؟” قالت لكل الناس.

كانت نيكي متزوجة من شريكها السابق في برنامج “الرقص مع النجوم”، أرتيم تشيجفينتسيف، في الفترة من 2022 إلى 2024. لديهم ابن ماتيو البالغ من العمر 5 سنوات.

عادت نيكي إلى حلبة المصارعة في وقت سابق من هذا العام عندما ظهرت في مباراة Royal Rumble للسيدات.