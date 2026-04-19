نيكي بيلا من WWE تعرض صورة لإصابة مروعة في الكاحل

قالت نجمة WWE نيكي بيلا إنها عانت من “أسبوعين مؤلمين” بعد إصابتها بكسر في كاحلها، مما أدى إلى إبعادها عن منافسات ريستليمانيا 42 نهاية هذا الأسبوع في لاس فيغاس.

بعد غيابها عن مباراة بطولة الفرق الثنائية للسيدات، شاركت نيكي مقطع فيديو لكاحلها المصاب بكدمات بعدة غرز.

كتبت نيكي برمز تعبيري على شكل قلب مكسور: “سأقوم أخيرًا بتزويدكم جميعًا قريبًا”. “لقد تعرضت لكسر وتمزق والتواء في كاحلي. لقد كانا أسبوعين مؤلمين.”

من المقرر أن تعود نيكي وشقيقتها التوأم بري بيلا كفريق واحد في مباراة فرق مكونة من أربعة فرق على ألقاب فريق الزوجي للسيدات في WWE ضد أليكسا بليس وشارلوت فلير ولاش ليجند ونيا جاكس وبايلي وليرا فالكيريا يوم السبت في ملعب أليجيانت.

بايج، التي عادت بشكل مفاجئ لتحل محل نيكي، تعاونت مع بري للفوز بمباراة الفريق المكونة من أربعة فرق وتصبح بطلة فريق الزوجي للسيدات الجديدة في WWE.

خلال عرض ما بعد WrestleMania 42، أوضحت نيكي كيف استبدلتها Paige.

قال نيكي: “لقد أجريت عملية جراحية بالفعل قبل أسبوعين (الجمعة)”. “لقد تمكنت من كسر والتواء وتمزق كاحلي. لذا، اسمع، كم هو جنوني هذا: عندما أتوجه إلى برمنغهام لإجراء عملية جراحية، خمن من هو في برمنغهام؟”

فأجابت بيج: “أنا”.

وتابعت نيكي: “أنا وبري على الهاتف حرفيًا، وقلت: “بري، من المستحيل أن أشارك في ريستليمانيا، ولكن لا يزال عليك أن تحظى بلحظتك الخاصة”، وكلاهما في نفس الوقت يقولان، “الشخص الوحيد الذي سيجعل الأمر يبدو مميزًا هو سارايا، بيج”.

“لا يوجد أحد آخر، وأنا أعني ذلك حقًا، لا يوجد أي نجم WWE آخر في الماضي أو الآن أرغب في أخذ مكاني غير بايج.”

ارتدت نيكي حذاء المشي بينما سارت هي وبري على السجادة الحمراء قبل حفل قاعة المشاهير في WWE ليلة الجمعة.

لقد تعرضت لإصابتها خلال مباراة 27 مارس في مواجهة عنيفة.

تساءل المشجعون عما إذا كانت ستكون جاهزة لعودة بيلاس في مباراة بطولة Fatal Four-Way للسيدات في ريستليمانيا 42 بعد أن شوهدت وهي ترتدي حذاء المشي أواخر الشهر الماضي أثناء وجودها في نيويورك.

شهدت الليلة الأولى من ريستليمانيا 42 الكثير من اللحظات المبهجة، مثل قيام المغنية جيلي رول بضرب شخصية ESPN بات مكافي بمرفقه الطائر على طاولة المذيع.

فازت بيكي لينش على آي جاي لي لتفوز بلقب القارات للسيدات.

كودي رودز هزم راندي أورتن ليحتفظ ببطولة WWE بلا منازع – لكن أورتن المختل انتزع الحزام من رودس وضربه به.

ضرب أورتن رودز بركلة جزاء على رأسه ليختتم الليلة الأولى من ريسلمانيا 42.