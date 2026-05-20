نيك رايت يستدعي ستيفن أ. سميث بسبب عداء جايلين براون القبيح

يتمثل الدور في إبداء الرأي، وليس بدء نزاع مصارعة مليء بالترويج.

سميث من FS1 انتقد ستيفن أ. سميث بسبب أحدث لحومه الرياضية، هذه المرة مع نجم سلتكس جايلين براون، وانتقده لأنه جعل نفسه جزءًا من القصة مرة أخرى.

وقال رايت إن تصرفات سميث أضرت بزملائه.

قال رايت في كتابه “ما هو رايت؟”: “يقدرنا الجمهور كعناصر جذب جانبية للخيمة الكبيرة التي أتوا من أجلها. نحن نمثل رمي الحلبة وخزان الغمر في السيرك. لكننا لسنا الأسود التي تقفز عبر الأطواق المشتعلة. لقد أضفنا فائدة إضافية إلى الحدث الرئيسي”. عرض الثلاثاء. “وإذا كان أي شخص قد فهم الأمر بشكل ملتوي قليلاً، “لا، في الواقع، أنا الحدث الرئيسي،” في تجربتي، فإن الجمهور … سيرى هذا ويقول: “انتظر، ماذا تقول يا أخي؟ هل تطلب من هذا النجم الرياضي أن يبقى في مساره؟ هل أنت رجل في أواخر الخمسينيات من العمر وأوائل الستين من العمر تدخل في حرب كلامية مع شاب يبلغ من العمر 29 عامًا؟ هل هذا ما يحدث؟”

“وهذا يجعلنا جميعًا نبدو سيئين يا رجل. وأيضًا، إليك الشيء الآخر: أنت الرجل الوحيد الذي يفعل ذلك. “

وقد دخل سميث في عداوة مع الرياضيين على مر السنين، بما في ذلك خلاف ملحوظ مع كيفن دورانت وآخر مع جوش هارت لاعب نيكس في وقت سابق من هذا العام.

تنبع هذه المشاجرة الأخيرة مع براون من تعليقات سميث حول براون بعد انتهاء موسم سيلتيكس قبل الأوان، حيث دعا براون سميث إلى التقاعد.

قال براون في بثه على Twitch: “F–k Stephen A”. “ستيفن أ، وستيفن بي، وستيفن سي. مثل عرضي الذي لا يزال قائمًا: تريد مني أن أكون هادئًا وأتوقف عن البث، حسنًا، أريدك أن تكون هادئًا وتبتعد عن هذه الشبكات. لأنك لا تستخدم منصتك للقيام بصحافة حقيقية.”

ثم هدد سميث براون، ملمحًا إلى أن لديه معلومات لم يكشف عنها علنًا.

وقال سميث في برنامج “First Take” الذي تبثه شبكة ESPN يوم الاثنين: “لكن في النهاية، كن حذرًا بشأن ما ترغب فيه، جايلين براون”. “هل تريد حقًا أن أبدأ في إعداد التقارير على هذا المستوى؟ هل تفهم؟ غرفة تبديل الملابس، كيف قد تفكر المنظمة فيك، كيف قد تشعر المدينة تجاهك، كيف قد يشعر أو لا يشعر جيسون تاتوم تجاهك، صفقات الأحذية الرياضية، صفقات التأييد، والقائمة تطول وتطول.”

قال رايت إنه إذا كان لدى سميث – وهو مراسل سابق في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين “عظيم بشكل شرعي”، كما قال رايت – معلومات فعلية كما ذكر، فيجب عليه الإبلاغ عنها.

لقد أثنى عليه على أخلاقيات عمله، وبذل قصارى جهده للوصول إلى ما هو عليه في هذه المرحلة من حياته المهنية، وقال إن سميث يمكن أن يكون بمثابة مصدر إلهام للمراسلين الشباب.

لكنه أشار إلى أن سميث يميل الآن كثيرًا إلى دوره كفنان رياضي، قائلاً إن هذا الخلاف هو “نفس قواعد اللعبة” مثل نزاع ديورانت منذ سنوات مضت.

قال رايت: “لكن في السنوات القليلة الماضية، حيث أقنع نفسه، على ما يبدو، بأننا نحن المعلقين، نحن النقاد، نحن الأشخاص الذين يقدمون آراء حول الألعاب الفعلية، نجوم متساوون ومتساويون في الأهمية للأشخاص الذين يلعبون الألعاب الفعلية، هو أمر وهمي”.

كما شكك رايت في هذه التصريحات التهديدية.

وأضاف: “لكن التحدث إلى هؤلاء الأشخاص وكأنه زعيم عصابة ومن الأفضل لهم أن يراقبوا ما يقولونه، فهناك ضرر في ذلك”.

ذكر رايت الدراما التي مر بها العام الماضي مع عائلة بول منذ سنوات مضت عندما نادى لاميلو، مما أدى إلى ردود غاضبة من الأخ لونزو والأب لافار.

لقد استخدم هذا المثال الشخصي لشرح سبب شعوره بأنه يجب على المعلق أن يدلي بتعليق ويمضي قدمًا، وليس أن يسعى إلى خلق نزاع يستمر لعدة دورات إخبارية.

قال رايت: “أتفهم أن إحدى ضرائب أسلوب المذيع الذي أتعامل معه، والذي يثير بعض الريش في بعض الأحيان … هي أنه عندما يردون، حتى لو كان في رأيك غير دقيق، ومضلل، وغير عادل، فإن الجواب هو عدم الذهاب إلى المراتب والتصعيد”. “الجواب هو أن تتمسك بما قلته، وأن ترسم الابتسامة على وجهك، وأن تدرك أن الناس موجودون هنا لرؤيتهم.”

وأضاف: “إنهم يتمتعون بشعبية كبيرة وأهمية كبيرة في روح العصر الثقافي لدرجة أننا نصنع فدية ملك وقيمتنا الوحيدة هي الحديث عنهم…. إذا كنت تريد تغيير هذا النموذج، فعليك الانتقال من المعلق إلى المؤدي الفعلي”.