نيك كلاكستون يتغلب على إصابة إصبعه في خسارة نتس مع ظهور نتائج التصوير في الأفق

مني فريق نتس بهزيمة ساحقة من جانب واحد بنتيجة 126-89 أمام كليبرز مساء الأحد في لوس أنجلوس، لكن ذلك لم يكن بسبب قلة مجهود نيك كلاكستون.

تعرض لاعب الوسط الأساسي لإصابة في إصبعه تعرض لها في خسارة يوم الجمعة أمام فريق سيلتيكس، حيث كان يلعب بضمادة على خنصره الأيمن. وكان من المقرر أن يجري تصويرًا لإصبعه صباح السبت، لكن النتائج لم تكن متاحة بعد.

وقال المدرب جوردي فرنانديز عن كلاكستون، الذي أنهى المباراة برصيد ست نقاط وخمس متابعات في 24 دقيقة: “نعم، أعتقد أنها يده اليمنى. أعلم أنه سيلعب. إنه يشعر ببعض الانزعاج، لكنني أشيد به حقًا”.

“لقد أنهى مباراة (الجمعة)، وبعد ذلك هو على استعداد ليكون هناك. من الواضح أننا نهتم بصحته، وكل شيء على ما يرام. كل شيء على ما يرام. لذلك، الفضل له في رغبته في اللعب (و) التنافس مع زملائه في الفريق”.

في منتصف الربع الثالث، تعرض كلاكستون لضربة قوية من قبل كاوهي ليونارد، ليطلق تسديدة تم صدها في الدقيقة 6:52 في هذه الفترة. تجهم من الألم وظل يمسك بيده لعدة لحظات بعد ذلك، لكنه بقي في اللعبة.

مع تهميش نوح كلوني لاعب بروكلين بسبب آلام الظهر، بدأ تيرانس مان ضد فريقه القديم كليبرز. ولم يحصل اللاعب المخضرم على مقطع فيديو تكريمي في الربع الأول فحسب، بل حصل أيضًا على تصفيق من جمهور لوس أنجلوس الذي لعب فيه أكثر من خمسة مواسم.

كان مان – الذي حصل على ثماني نقاط وثلاث متابعات في 19 دقيقة – قد تم اختياره في الجولة الثانية من قبل كليبرز في عام 2019 وبدأ في نهائيات المؤتمر الغربي 2021 قبل أن يتم تداوله مع أتلانتا في منتصف الموسم الماضي.

قال مان: “نعم، أعني الجدار، أنا أحب الجدار. كما تعلمون، أنا من قدم الجدار للعالم”. “لذا، أشعر وكأنني أمتلك رابطًا خاصًا مع هؤلاء الأشخاص هناك ومع الجميع هناك. نعم يا رجل، أنت تعلم أنني أحب المشجعين، فهم يحبونني. جزء مني سيكون دائمًا كليبر.”

خرج اللاعب الصاعد نولان تراوري من مباراة كليبرز بسبب المرض بعد أن سجل 21 نقطة يوم الجمعة، وهو أفضل أداء في مسيرته.

جلس كام توماس مصابًا بالتواء في الكاحل الأيسر.

وقال فرنانديز عن توماس “إنه متألم. سيغيب (الأحد) ونأمل أن يعود قريبا. لا نعرف متى بالضبط”. وأضاف: “لذا، نقوم بالعمل المناسب ونجعله يشعر بالتحسن ثم نعيده إلى الملعب عندما نستطيع”.

ومع وجود نتس في المنطقة الخلفية، تم استدعاء اللاعب الصاعد بن ساراف من لونج آيلاند وشارك في أول ظهور له في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين منذ السادس من ديسمبر كانون الأول. وأنهى الحارس النقاط بست نقاط في 17 دقيقة من مقاعد البدلاء.

قال فرنانديز: “التحسن. جميع اللاعبين الذين لعبوا تحت قيادة مفون (أودوفيا، مدرب لونج آيلاند نتس)، قاموا بعمل رائع في التحسن في كل مباراة”. “والأمر لا يتعلق بهم فقط، بل يتعلق باللعب ضمن نظام وجعل المجموعة قادرة على المنافسة. لذا، أنا سعيد بما نراه”.

ويلعب نتس يوم الثلاثاء في فينيكس. نجم صنز ديفين بوكر سيغيب عن الملاعب بسبب التواء في الكاحل الأيمن.