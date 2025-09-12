نيو إنجلاند باتريوت الصاعد تريفيون هندرسون يعلن عن المشاركة

حلقة جديدة في نيو إنجلاند!

أعلن نجم Patriots Rookie الذي كان يركض Treeveyon Henderson عن الأخبار المثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء ، وكشف أنه قد طرح السؤال الأهميركي على خطيبته ، الذي يحتفظ به اسمه.

“سحر خادع ويمر الجمال ، لكن المرأة التي تخشى الرب ، يجب أن يتم الإشادة بها”. الأمثال 31:30 💍 ،

أظهرت الصورة الزوجين السعيدين الذين يتظاهران بعد فترة وجيزة من الاقتراح ، والذي ظهر لافتة خطاب كتلة مضاءة تم تهجئتها ، “تزوجني”.

كانت اللحظة الحلوة كاملة مع بتلات الورد الأحمر على الأرض حيث أظهرت خطيب هندرسون لها الماسة الذي – التي إصبع.

اختار الركض إلى إبعاد حياته الشخصية عن أعين الجمهور ، وبدلاً من ذلك يشارك في حياته المهنية في كرة القدم وإيمانه المسيحي.

في الواقع ، هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها هندرسون صورة لزوجته المستقبلية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وغني عن القول ، لم يمض وقت طويل قبل أن يندفع أقران NFL في هندرسون إلى قسم التعليقات لتهنئة طيور الحب.

<br />

هاوارد ، زميله في فريق هيندرسون في ولاية أوهايو ، وكتب ستيلرز قورتربك ، “تهانينا لكم يا رفاق! سعيد جدًا لـ Yall (كذا).”

احتفل المتلقي الواسع في سياتل سيهوكس ، جاكسون سميث نجيجبا ، الذي لعب مع الركض لمدة عامين في الكلية ، أيضًا بمشاركة هندرسون ، وكتب ، “تهانينا إخوانه”.

تأتي الأخبار بعد أيام قليلة من ظهور هندرسون لأول مرة في اتحاد كرة القدم الأميركي مع باتريوت في المباراة الافتتاحية للموسم على ملعب جيليت يوم الأحد.

سجل 27 ياردة على خمس حملات خلال فترة عمله في الميدان ، والذي حدث بعد فترة وجيزة من توقيعه مع الفريق باعتباره الاختيار الكلي 38 في مسودة اتحاد كرة القدم الأميركي 2025. كما قام بتسليم ستة مصيد لمدة 24 ياردة.

خسر باتريوت في نهاية المطاف أمام لاس فيجاس رايدرز مع درجة نهائية من 20-13.

قبل التوقيع مع باتريوت ، تفاخر هندرسون بمهنة كرة قدم ناجحة في جامعة ولاية أوهايو ، حيث التحق في عام 2021.

فاز الركض في بطولة NCAA الوطنية لكرة القدم خلال فترة وجوده في الكلية.