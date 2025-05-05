نيو جورج بيكينز شائعات تجارية مع دراما “وراء الكواليس” تنمو

مع قائمتهم في الاضطرابات ، يعتقد واحد من المطلعين على NFL أن بيتسبرغ ستيلرز لا يتم إجراء تغييرات كبيرة ، لا سيما في جهاز الاستقبال الواسع.

تم طرح George Pickens في التداول لمعظم المواسم الخارجية ، حيث قال جيمس بالمر من Underdog أنه يمكن التعامل مع بيكينز بين الآن وحتى الموعد النهائي التجاري في نوفمبر أثناء استعداده لتحميله في مسودة اتحاد كرة القدم الأميركي 2026 التي ستكون غنية بمواهب قورتربك.

“لم أر-لم أبيع حقًا على (George Pickens Trade) الذي يحدث خلال مسودة (2025). كان هناك الكثير من الشائعات حول ذلك ، وأنا أفهم الشائعات لأن وقته في بيتسبرغ ، في الكثير من عقول الناس ، محدودة-من بينها ، لعدة أسباب. أنت لا تدفع DK metcalf ما دفعته له ، ثم تدفع المستلم الآخر أحد المباراة ذات الصلة. نادرا ما تعمل أجهزة الاستقبال عالية السعر للفرق. “لم يسير الأمر خلف الكواليس ، على الإطلاق ، بين جورج بيكينز وبيتسبيرغ ستيلرز – وجميع المعنيين.”

يضيف بالمر أنه كان “عامًا صعبًا للغاية لجميع المعنيين” بين ستيلرز وبيكينز.

أكد المدرب مايك توملين الموسم الماضي أن بيكينز تأخر عن خسارة يوم عيد الميلاد في ستيلرز ، من بين العديد من الحوادث الأخرى للمستقبل الموهوب ، الذي بدا أنه يحبط توملين طوال الموسم.

قام بيكينز بإلغاء متابعة ستيلرز على وسائل التواصل الاجتماعي خلال مسودة اتحاد كرة القدم الأميركي في أبريل ، لكنه لم يتم تداوله في النهاية.

أعطى بالمر مزيدًا من الوضوح على حساب X الخاص به على بيكينز.

وكتب بالمر: “تتخلى ستيلرز عن 2nd لـ DK Metcalf – DK Signs Contract Contract – يدخل Pickens السنة الأخيرة من عقد الصاعد – Pickens Time مع Steelers كان بأدب … مغامرة – يقوم Steelers بعمل في WRS”.

يمكن أن يفكر ستيلرز في انتظار إجراء التجارة إذا قاموا بتوقيع آرون رودجرز ، على أمل أن يكون هناك اتصال مع قاعة مشاهير المستقبل QB يمكن أن يزيد من قيمة بيكينز قبل الموعد النهائي.

شوهد رودجرز وهو يعمل مع Metcalf المكتسبة حديثًا في حرم UCLA في وقت سابق من هذا الموسم ، واختارت بيتسبرغ عدم صياغة لاعب قورتربك ، مما أدى إلى افتراض أنه سيقود هذا الفريق في عام 2025.

يمكن أن يكون Pickens ، وهو وكيل حر بعد هذا الموسم ، إضافة مرحب بها لفريق متنافس في السنة الأخيرة من عقده الصاعد.

كان بولدوغ السابق في جورجيا مثمرًا للغاية منذ ثلاث سنوات في الدوري ، حيث يتراكم ما لا يقل عن 800 ياردة في كل من مواسمه الثلاثة الأولى على الرغم من باب بيتسبيرغ المتجول في قورتربك.

كان لدى بيكينز 900 ياردة على 59 حفلات استقبال في عام 2024.