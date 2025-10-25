هؤلاء هم الرؤساء الجشعون الذين عرفوا أن المقامرة ستدمر الرياضة

من الواضح أنه من المتوقع أن أحظى بسباق النصر لأنني توقعت في كثير من الأحيان ما لا مفر منه. نعم، أنا إيراسموس لأنني حذرت من أن الجشع يفسد والقمار يدعو إلى الفساد. ومن عرف غير ذلك؟

على أية حال، يُزعم أن الغوغاء أصبحوا يمتلكون مدرب الدوري الاميركي للمحترفين، تشونسي بيلوبس، ووفقاً للائحة الاتهام الفيدرالية، فقد “امتلكوه”. لا تقوم عائلات الجريمة بتعيين مساعدين بدوام جزئي؛ ليس لديهم معدلات البدل اليومي.

لماذا تعتمد المافيا على رجل رفيع المستوى مثل بيلوبس ليكون أحد رجالها؟ لأن هناك الكثير من الألعاب – البوكر أو كرة السلة – التي يجب إصلاحها.

لكن غضبي يستهدف أولئك الذين اشتروا على الرغم من معرفتهم الأفضل – أفضل بكثير.