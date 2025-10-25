هؤلاء هم الرؤساء الجشعون الذين عرفوا أن المقامرة ستدمر الرياضة

رياضة
هؤلاء هم الرؤساء الجشعون الذين عرفوا أن المقامرة ستدمر الرياضة

من الواضح أنه من المتوقع أن أحظى بسباق النصر لأنني توقعت في كثير من الأحيان ما لا مفر منه. نعم، أنا إيراسموس لأنني حذرت من أن الجشع يفسد والقمار يدعو إلى الفساد. ومن عرف غير ذلك؟

على أية حال، يُزعم أن الغوغاء أصبحوا يمتلكون مدرب الدوري الاميركي للمحترفين، تشونسي بيلوبس، ووفقاً للائحة الاتهام الفيدرالية، فقد “امتلكوه”. لا تقوم عائلات الجريمة بتعيين مساعدين بدوام جزئي؛ ليس لديهم معدلات البدل اليومي.

لماذا تعتمد المافيا على رجل رفيع المستوى مثل بيلوبس ليكون أحد رجالها؟ لأن هناك الكثير من الألعاب – البوكر أو كرة السلة – التي يجب إصلاحها.

لكن غضبي يستهدف أولئك الذين اشتروا على الرغم من معرفتهم الأفضل – أفضل بكثير.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

مرحبًا بكم في آراء الإخبارية، وجهتكم الأولى للأخبار الشاملة والمستجدات من جميع أنحاء العالم. نحن هنا لنقدم لكم تغطية دقيقة وتحليلات متعمقة للأحداث الجارية في مختلف المجالات، سواء كانت سياسية، اقتصادية، رياضية، ثقافية، أو اجتماعية. فريقنا من الصحفيين والمحللين ملتزمون بتزويدكم بأحدث الأخبار والمعلومات الموثوقة التي تهمكم. نشكركم على ثقتكم ونعتز بتقديم خدمة إخبارية رائدة لكم.

[email protected]

© 2025 آراء الإخبارية