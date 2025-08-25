هاجمت المصارع المحترف من قبل رجا جاكسون “بخير والشفاء”

يقوم Stuart Smith – المعروف أيضًا باسم Syko Stu – بعمل “جيد ويتعافى” اعتبارًا من ليلة السبت بعد أن تعرض له نجل نجم UFC السابق كوينتون “Rampage” Jackson.

أبلغت TMZ عن التحديث يوم الأحد ، إلى جانب الأخبار التي تفيد بأن LAPD تبحث في الحادث الذي شارك في Raja Jackson في حدث للمصارعة المحترفين في لوس أنجلوس.

أشار Rampage Jackson أيضًا إلى أن سميث كان جيدًا في بيان أصدره بعد الحادث الذي شارك فيه ابنه.

وكتب: “أريد أن أقوم بتوضيح المعلومات الخاطئة حول ابني رجا. لقد تم تأكيد أن المصارع (ستيوارت سميث الملقب سايكو ستو) مستيقظ ومستقر”.

تحذير: لغة رسومية

وقع الحادث العنيف في حدث مصارعة خاصة في أكاديمية Knokx Pro عندما قفز Raja Jackson إلى الحلبة ، ومرتفع الجسد ، ثم قام بلكمه أكثر من 20 مرة وهو يستلقي على حصيرة الحلبة.

اضطر المصارعون الآخرون إلى القفز إلى الحلبة لسحب جاكسون من سميث ، والتي تم التقاطها جميعًا على الفيديو.

قبل هذه اللحظة في الحلبة ، بدا أن الرجلين يدخلان في مشاجرة خارج المكان ، حيث انتقد سميث بيرة على رأس جاكسون – ويبدو أنه يعتقد أنه كان يضع قصة للعرض ، ولكن شوهد الاثنان في وقت لاحق يصنعون تعديلات.

وصفت Knokx Pro تصرفات جاكسون بأنها “مستهلكة” وقال إن ضرب سميث كان “فعلًا أنانيًا غير مسؤول عن العنف”.

رجا جاكسون لم يعلق علنا ​​على الحادث.

قام Rampage Jackson بإدانة تصرفات ابنه.

“أنا لا أتغاضى عن تصرفات ابني على الإطلاق! لقد عانى من ارتجاج من السجال قبل أيام فقط ولم يكن لديه أي عمل يقوم بأي شيء قريب من الاتصال البدني. كأب ، أنا مهتم عميق بصحته ورفاهية السيد سميث. ويقال إنني منزعج للغاية من أن أيًا من هذا قد حدث ، لكن شاغل السيد سميث الآن سيشتعل بسرعة.