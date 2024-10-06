هاجم مشجعو دالاس كاوبويز وينسيسلاو وليندسي غونزاليس في ملعب AT&T لمساعدة المرأة من الغاشمة بعد المباراة

أحد مشجعي فريق دالاس كاوبويز طوال حياته والذي حضر أول مباراة له على الإطلاق وزوجته “انقلب العالم كله رأسًا على عقب” عندما تعرضوا لهجوم وحشي في محاولة لفض مشاجرة في ملعب AT&T.

تلقى Wenceslao Gonzalez التذاكر لمشاهدة رعاة البقر المحبوبين يواجهون فريق Baltimore Ravens في أرلينغتون في 22 سبتمبر كهدية عيد ميلاد من زوجته ليندسي وابنته.

وقال جونزاليس لقناة KTVT: “لم أعتقد أبدًا أنني سأتمكن من حضور مباراة”. “أن تتمكن زوجتي وابنتي من القيام بذلك بالنسبة لي كان أمرًا مميزًا جدًا بالنسبة لي.”

وبعد انتهاء المباراة، شاهدت الأسرة رجلا يوبخ امرأة شابة، وأرادوا تهدئة المشاجرة الساخنة، بحسب المنفذ.

وقالت ليندسي جونزاليس: “كانت تبكي وبدت خائفة، وكانت تشبه إلى حد كبير عمر ابنتي”.

وكان وينسيسلاو غونزاليس أول من تدخل ودخل في جدال مع الرجل، الذي تم تحديده لاحقًا على أنه رافائيل أنطونيو راميريز البالغ من العمر 32 عامًا، والذي لكمه في وجهه.

ثم وجه راميريز غضبه نحو ليندسي جونزاليس عندما حاولت الفصل بين الرجلين.

يُزعم أنه طردها بلكمة واحدة وركلها في وجهها وهي مستلقية بلا حراك، حسبما أفادت المنفذ نقلاً عن شرطة أرلينغتون.

وقالت غونزاليس إنها عانت من 12 كسراً حول عينها اليسرى وخدها الأيسر وأنفها وتم تشخيص إصابتها بكسر في الفك.

قالت: “أعرف أنه كان في وجه زوجي، وقد ضرب زوجي بالفعل على وجهه”. “كنت أحاول الفصل بينهما. وهذا كل ما أتذكره. والشيء التالي الذي أتذكره هو الاستيقاظ في المستشفى.

وتم تصويرها وهي مستلقية على سرير المستشفى وعينها اليسرى مغطاة لأن عينها اليمنى بالكاد تستطيع أن تفتح بسبب التورم.

وقال وينسيسلاو جونزاليس إنها خضعت لعملية جراحية في 24 سبتمبر.

وأصيب وينسيسلاو جونزاليس بكسر في القدم، وفقا لصفحة GoFundMe التي نظمتها ابنة الزوجين إيما.

وقالت إيما جونزاليس إن والديها ظلا عاطلين عن العمل منذ الحادث.

وتم القبض على راميريز (32 عاما) ووجهت إليه تهمتين بالاعتداء والتسبب في أذى جسدي بعد الهجوم.

لقد خرج بكفالة من سجن مقاطعة تارانت في 23 سبتمبر، وفقًا لصحيفة Fort Worth Star-Telegram.

وكانت العلاقة بين راميريز والمرأة غير واضحة.

تريد ليندسي غونزاليس تحقيق العدالة لمهاجمها المزعوم لما فعله بعائلتها.

وزعمت: “لا أتمنى أبدًا السوء لأي شخص أو أريد أن أرى أي ضرر يلحق بأي شخص”. “أريده أن يدفع ثمن ما فعله، وأريد أن يكون عادلاً ومنصفاً. لقد انقلب عالمنا كله رأسا على عقب. قد لا تعود حياتنا كما كانت بعد هذا.”

يقول آل جونزاليس إن أول مباراة كاوبويز حضروها ستكون الأخيرة، لأنهم لا يشعرون بالأمان داخل الملعب الذي تبلغ تكلفته 1.15 مليار دولار، والذي افتتح في عام 2009.

قال ليندسي جونزاليس: “لا أريد العودة إلى هناك أبدًا”.

تساءلت الأسرة عن سبب استغراق سلطات إنفاذ القانون وقتًا طويلاً للوصول إلى المشاجرة.

وقالت إيما هيرنانديز، ابنة الزوجين: “كان الأمر محبطًا حقًا أنه لم يكن هناك المزيد من تواجد الشرطة، ولم يكن هناك أمن للقيام بالمهمة التي كان من المفترض أن يقوموا بها”.

وفي العام الماضي، اندلع شجار دموي بين مشجعي جيتس وكاوبويز داخل الملعب.

وقعت معارك متعددة في جميع أنحاء الردهة خلال مباراة الموسم العادي حيث رافقت الشرطة المشجعين الملطخين بالدماء والمضربين من المشهد الفوضوي.