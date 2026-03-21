هارون جادج يانكيز يتراجع عن رواية “العاطفة” لفريق الولايات المتحدة الأمريكية

تامبا – عادةً عندما يخرج آرون جادج من خسارة ساحقة في لعبة الإقصاء، يكون لديه فترة راحة كاملة للتغلب عليها.

هذه المرة، هو على بعد أيام قليلة من يوم الافتتاح.

عاد القاضي إلى معسكر يانكيز يوم الخميس وكان في تشكيلة الفريق ليلة الجمعة للمرة الأولى منذ أن قاد فريق الولايات المتحدة الأمريكية إلى نهائي البيسبول الكلاسيكي العالمي يوم الثلاثاء، عندما سقط أمام فنزويلا بطريقة دراماتيكية.

قال القاضي قبل مباراة يوم الجمعة ضد الأوريولز في ملعب ستاينبرينر: “ما زلت تفكر في المباراتين الأخيرتين، والبطولة بأكملها، وأشياء من هذا القبيل – أنت غاضب من ذلك”. “ولكن بمجرد عودتي إلى هنا، أحصل على فرصة للتواجد حول الأولاد ورمي الخطوط المقلمة، والآن حان الوقت للعودة إلى ما نفعله مع يانكيز والبناء نحو البطولة مرة أخرى.

“لم تكن الساعتان الأوليان رائعتين، ولكن الآن بعد أن عدت إلى هنا حول اللاعبين، نحن جاهزون للانطلاق.”

سجل القاضي 0.845 OPS مع جولتين على أرضه عبر سبع مباريات في WBC، على الرغم من أنه أنهى المباراة بطعم سيء، حيث حصل على 0 مقابل 4 مع ثلاث ضربات في المباراة النهائية ضد فنزويلا.

ومع ذلك، فهو يريد بالفعل المشاركة في المرة القادمة التي يلعب فيها فريق الولايات المتحدة الأمريكية – ربما في أولمبياد 2028، إن لم يكن في بطولة العالم للملاكمة التالية – وقال إنه استمتع بمشاركة النادي مع أفضل لاعبي اللعبة واللعب أمام حشود صاخبة.

وقال: “أتمنى أن تكون الجماهير والطاقة على هذا النحو في كل ليلة، لكن من الصعب القيام بذلك في 162 مباراة، أعرف ذلك”. “لقد كانت مجرد بيئة ممتعة. ألعاب الإقصاء منذ البداية، حتى في لعب البلياردو، كان رائعًا. مجرد رؤية شغف اللاعبين الذين ألعب ضدهم عادة لا يُظهر الكثير من المشاعر، وفجأة يظهرون العاطفة، لذلك كان الأمر رائعًا.”

عند الحديث عن هذه المشاعر، نال فريق الولايات المتحدة الأمريكية بعض الانتقادات لأنه بدا وكأنه يتبع نهجًا أكثر عملية وأكثر تعقيدًا من معظم الفرق خلال البطولة التي كانت مليئة بالذوق والمرح.

وقال القاضي إنه سمع عن ذلك من الأصدقاء والعائلة، لكنه اعترض على السرد.

قال جادج: “الجميع مختلفون، وكل ثقافة مختلفة”. “أحب كل ما كانت تفعله المكسيك، وما تفعله بريطانيا العظمى، وما تفعله (جمهورية الدومنيكان)، وكيف احتفلوا بالمباراة، وكيف احتفل مشجعوهم بالمباراة، كان ذلك رائعًا.

“إذا كانوا سيقولون أننا لا نملك الشغف، فإن شغفي يطحن في هذا القفص عندما لا يراقب أحد، أطحن كطفل يبلغ من العمر 6 سنوات في الفناء الخلفي مع والدي. ومن هنا جاء شغفنا عندما كنا أطفال. لذلك إذا لم أظهره ظاهريًا بهذه الطريقة، فهذا لا يعني أنني لا أحب اللعبة.

“الجميع في هذا النادي، يمكنك أن تسأل كل واحد من هؤلاء الرجال، ربما كان هذا هو أكثر متعة استمتعوا بها على الإطلاق في لعب اللعبة، خلال الأسابيع القليلة الماضية، بما فيهم أنا.”

القاضي، الذي أشار إلى أنه سيؤيد انتقال WBC إلى منتصف الموسم حتى تكون هناك قيود أقل على بناء الرماة، تعرض أيضًا لبعض التوتر خلال البطولة عندما قال إن أجواء WBC كانت “أكبر وأفضل” من اللعب في بطولة العالم.

وفي يوم الجمعة، ذكر الفرق الموسيقية التي تعزف في أي ركن من أركان الملعب خلال بطولة العالم للملاكمة والهتافات المختلفة التي يتردد صداها عبر القباب التي لعبت فيها الولايات المتحدة.

قال القاضي: “مباريات بطولة العالم، الكثير من المشجعين المتحمسين، لا يستطيعون شراء هذه التذاكر في بعض الأحيان”.

للأسف، سيتعين على القاضي الانتظار سبعة أشهر للحصول على فرصة للعودة أمام حشود كهذه، والآن يحول انتباهه إلى مساعدة يانكيز على العودة إلى تلك المرحلة.

بعد أن قام القاضي بالتحضير سريعًا في أوائل هذا الربيع ليكون جاهزًا لبطولة WBC، يخطط آرون بون الآن للتراجع عنه قليلًا في الأيام الأخيرة من المعسكر.

بعد DHing ليلة الجمعة، من المقرر أن يلعب القاضي في الملعب الأيمن يوم الأحد ثم يبدأ عرض يوم الاثنين ضد الأشبال في أريزونا قبل المباراة الافتتاحية يوم الأربعاء.

قال بون: “لقد أصبح جاهزًا للانطلاق، لذا نأمل أن يخدمه التراجع لبضعة أيام بشكل جيد”.