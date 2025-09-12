هارون جادس ، يانكيز يقدر “يوم سريالي” بعد مقابلة ترامب في النادي

دعا يانكيز سلوججر آرون جادح فوز يوم الخميس 9-3 على النمور “يوم سريالي” بين لقاء الرئيس دونالد ترامب قبل المباراة والاحتفال بالذكرى الرابعة والعشرين لهجمات 11 سبتمبر.

كان ترامب في نيويورك لتكريم الذكرى السنوية للهجمات وتوقف من قبل نادي يانكيز قبل المباراة ، ومصافحة اللاعبين وحتى مشاركة لحظة مع القاضي. قال نجم يانكي إنه لم يلتق أبدًا برئيسًا جالسًا قبل الخميس ، مع الإشارة إلى أهمية اليوم والحاجة إلى التجمع.

وقال القاضي: “بغض النظر عن معتقداتك ، أعتقد بشكل خاص اليوم ، 11 سبتمبر ، القوة والمرونة التي أظهرتها مدينة نيويورك خلال واحدة من أحلك الساعات ، أحلك الأوقات ، إنه مجرد يوم مهم لنا جميعًا للالتقاء ، حقًا”. “إنها مجرد لحظة سريالية ، يوم سريالي ، وللتحقق من فوز كبير ، وخاصة الخسارتين الأخيرتين الذي تعرضناه ، كان مجرد يوم رائع.”

وصف آرون بون ، مدير Yankees ، مقابلة الرئيس ترامب بأنه “تجربة رائعة” ، معترفًا بأنها كانت “مخيفة قليلاً”.

قال بون: “أنت متوترة بعض الشيء ، لكنه رائع في هذا الإعداد ، أي شخص حقيقي”. “التقطت بعض الصور ، وصافحت ، ثم دخلته في المنطقة الرئيسية التي كان فيها اللاعبون ، وعلى تحية له. لقد كان تفاعلًا رائعًا حقًا.”

أظهر مقطع فيديو من داخل النادي الرئيس الذي يخاطب اللاعبين قبل لحظات من الاستيلاء على الملعب. أخبر ترامب لاعبي يانكيز أن الفريق “يصنع (التصفيات)” وأنهم “سيذهبون على طول الطريق”.

ثم شرع الرئيس في مصافحة أيدي اللاعبين ، حيث شارك لحظات بارزة مع يانكي أنتوني فولب وقاضيه المريض.

قال ترامب مازحا للحكم: “لديك الكثير من العضلات ، عليك أن تضرب الكرة مثالية”. “أنت لاعب رائع … أنت لاعب لا يصدق.”

شرع القاضي في ضرب زوج من الركض المنزلي في فوز Blowout ، بما في ذلك انفجار سحق في المقاعد الميدانية اليسرى في الجزء السفلي من الشوط الأول الذي أعطى يانكيز تقدمًا مبكرًا 1-0.

جاء جولة على أرضه الثانية في المباراة في الشوط الثالث ، عندما وصل إلى هومر 361 لربط جو ديماجيو في قائمة يانكيز على أرضه على الإطلاق.

قال القاضي مازحا عن وجود ترامب: “أعتقد أنه يتعين علينا أن نواجهه في كثير من الأحيان إذا كنا سنذهب إلى هناك وسجلس الكثير من الجري”.