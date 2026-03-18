هاريسون بدر لاعب فريق SF Giants على استعداد لدعم القضايا الخارجية

سكوتسديل، أريزونا – وُلد هاريسون بدر في نيويورك، ونشأ من أجل فريق يانكيز ولم يقترب من مسافة مائة ميل من هاف دوم خلال السنوات التسع التي قضاها في البطولات الكبرى.

لكن لاعب الوسط الحائز على جائزة القفاز الذهبي يتذوق بالفعل ما يحيط به في سان فرانسيسكو، حيث وقع عقدًا لمدة عامين بقيمة 20.5 مليون دولار مع العمالقة هذا الشتاء.

قال بدر لصحيفة كاليفورنيا بوست عندما سُئل عن حشد الملعب الواسع والزاوي في أوراكل بارك: “سألعب بنفس الطريقة لو كنت في يوسمايت”. “إذا كان هناك أي شيء، فهناك مساحة أكبر للعب بعض المسرحيات. أنا متحمس. سيكون الأمر بمثابة تحدي، لذلك لا أستطيع الانتظار.”

حتى الكرات الطائرة الأكثر روتينية بدت وكأنها تمثل تحديًا للعمالقة في بعض الأحيان في الموسم الماضي. وبكل المقاييس، كان لاعبو الفريق من بين الأسوأ في البطولات الكبرى.

سواء نظرت إلى التفوق فوق المتوسط ​​أو الركلات الدفاعية التي تم حفظها، كان العمالقة يمتلكون أسوأ المدافعين في مواقعهم في اثنين من المواقع الثلاثة في الملعب.

قال شين روبنسون، الذي تمت ترقيته من فريق Triple-A ليكون بمثابة المدرب الأساسي الأول للمدير توني فيتيلو ومنسق الملعب: “في النهاية، وظيفتي هي فهم ما كان يحدث العام الماضي ومحاولة إنشاء أو إنشاء مكان أفضل لوضع لاعبي الفريق فيه”.

“أعتقد أن اللاعبين يتمتعون ببعض العدوانية والقليل من التعديلات عندما يتعلق الأمر بالتمركز في الملعب والقفزات. من السهل تصحيح ذلك، إذا فعلنا ذلك، فيجب أن نكون في مكان أفضل كفريق.”

ويل برينان، إضافة أخرى خارج الموسم إلى المزيج الخارجي، وصف بدر بأنه “ساحر” في وسط الميدان. إنه يجلب أكثر من مجرد براعته الدفاعية – فهو مسؤول عن رابع أكبر عدد من الضربات الدفاعية التي تم حفظها بين جميع لاعبي الدفاع النشطين.

معه في مركز التجوال، سينزلق Jung Hoo Lee إلى الملعب الأيمن، ولن يضطر Heliot Ramos إلى القلق بشأن مساحة كبيرة من الأرض في اليسار.

صنف المقياسان راموس على أنه أسوأ لاعب أيسر ولي على أنه أسوأ لاعب وسط في MLB الموسم الماضي. اختبار العين، في معظمه، يدعم الأرقام.

ويرى بدر الأمر بشكل مختلف.

قال: “لا أعتقد أن هؤلاء الأشخاص يحتاجون حقًا إلى المساعدة يا رجل”. “بصراحة، لقد كنت أراقبهم. اسمع، إنهم يتحركون بشكل رائع، إنهم غريزيون، ولديهم أدوات كالمجانين. إنهم لا يحتاجون إلى مساعدتي. أعتقد فقط أننا بحاجة إلى التركيز على المكان الذي نتواجد فيه.”

قام العمالقة، تحت قيادة بوب ملفين الموسم الماضي، بتغيير مدافعيهم بأقل معدل بين جميع الأندية الثلاثين، وفقًا لبيانات Statcast. تم ربط موقعهم الخارجي بالمركز الرابع الأقل فاعلية في التخصصات الكبرى ، من خلال الركض الدفاعي الذي تم حفظه.

قال بدر: “من الصعب سرقة قاعدة إذا كان لديك تقدم كبير. ومن الصعب التقاط الكرة إذا كنت في وضع سيء”. “أعتقد أنه إذا ركزنا فقط على ذلك وسبب تمركزنا بالطريقة التي كنا بها العام الماضي وركزنا على التمركز المناسب هذا العام، أعتقد أن ذلك يمنحنا فرصة أفضل للقيام بمباريات روتينية.”

كما أن وجود بدر في الوسط يحرر لاعبي الزاوية لاغتنام المزيد من الفرص. من خلال مترجم النادي، قال لي إنه يعتقد أن لاعبي فريق العمالقة أظهروا “الافتقار إلى العدوانية”.

سعى راموس إلى التعاقد مع روبنسون ومدرب البدلاء الجديد جايس تينجلر هذا الموسم متطلعًا إلى التحسن عن الموسم الماضي. ووصفه فيتيللو بأنه “رجل في مهمة”.

قم بتنزيل تطبيق California Post، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي، واشترك في رسائلنا الإخبارية

كاليفورنيا بوست نيوز: فيسبوك، إنستغرام، تيك توك، إكس، يوتيوب، واتساب، لينكد إن

كاليفورنيا بوست سبورتس فيسبوك، إنستغرام، تيك توك، يوتيوب، إكس

كاليفورنيا بوست رأي

كاليفورنيا بوست النشرات الإخبارية: سجل هنا!

كاليفورنيا بوست التطبيق: تحميل هنا!

توصيل الطلبات للمنازل: سجل هنا!

الصفحة السادسة هوليوود: سجل هنا!

كان التواصل أحد المشكلات التي شخّصها فيتيلو. وقال: “الكثير من الأمر هو أنهم يتحملون المسؤولية والمسؤولية عن هذا الجزء”. وكان آخر الألفة. كان هذا هو أول موسم كامل لـ MLB لـ Lee، والثاني لراموس، وتم تداول لاعب الوسط الأيمن Mike Yastrzemski في الموعد النهائي.

لم تكن هذه مشكلة تمنع العمالقة من مطالبة لي بتغيير مواقعهم. ولكن يبدو أن الأمر لن يجعل الأمر أسهل بالنسبة لمجموعة المركز الجديد عندما تضيع فترات من الوقت الثلاثة في المعسكر الذي يمثل بلدانهم في بطولة العالم للبيسبول الكلاسيكية.

لم يكن هناك أدنى شك في ذهن بدر أنه سيتنافس مع فريق إسرائيل، حتى أثناء التكيف مع فريق جديد.

وقال: “تحصل على فرصة لتمثيل الناس والثقافة، وهو شيء أكبر بكثير من مجرد لعبة البيسبول”. “إنها ثقافتي وخلفيتي. إنها جزء مني.”

وقال إن لي كان قادرًا على الحصول على بعض الممثلين في المجال الصحيح لأن كوريا “لديها هاريسون بدر الخاص بنا”. لكنه أضاف أنه لا يزال يرغب في اكتساب المزيد من الخبرة في هذا المنصب.

ومع ذلك، بعد مساعدة كوريا على الخروج من دور المجموعات للمرة الأولى منذ عام 2009، لم ينظر لي إلى مساعي لاعبي الدفاع لمنتخباتهم الوطنية على أنها إيجابية.

وقال: “أشعر أنه سيكون هناك تأثير تآزري”.

ومع تحول الاهتمام إلى يوم الافتتاح، الذي لم يبق عليه سوى ما يزيد عن أسبوع، اعترف بدر قائلاً: “لم أكن أتوقع أن أشعر بهذه السرعة عندما عدت”. وقال إنه يركز على “تعظيم كل يوم” لبقية المعسكر.

إنه ليس منشغلًا جدًا بشأن خصم العمالقة في 25 مارس.

وقال بدر عن فريق يانكيز: “إنهم فريق موهوب للغاية. لدي احترام كبير للكثير من اللاعبين هناك”. “لكنها لعبة بيسبول. لقد لعبت مليون مباراة بيسبول في حياتي. استعد وهاجم وفقًا لذلك. اذهب إلى هناك واستمتع ببعض المرح. يجب أن تكون تجربة خاصة حقًا.”