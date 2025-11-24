هال شتاينبرينر يشرح تفاصيل تفكير الوكالة الحرة لليانكيز

لم يذكر هال شتاينبرينر سعر رواتبه لعام 2026.

لكن مالك يانكيز يصر على أنه ليس مستعدًا لخفض الرقم من 319 مليون دولار التي أنهى بها ناديه هذا العام، وهو موسم آخر مر دون الفوز ببطولة العالم.

قال شتاينبرينر في مكالمة عبر تطبيق Zoom يوم الاثنين: “هل سيكون الأمر مثاليًا إذا نزلت (مع كشوف المرتبات)؟ بالطبع”. “لكن هل يعني ذلك أن ذلك سيحدث؟ بالطبع لا. نريد أن نشرك فريقًا نعلم أننا نعتقد أنه قادر على الفوز بالبطولة”.

قال شتاينبرينر في الماضي إن الرواتب التي تزيد عن 300 مليون دولار كانت “غير مستدامة” وأنه لا ينبغي أن يتطلب الأمر 300 مليون دولار للفوز بالبطولة. وبطبيعة الحال، كان يقول الشيء نفسه عن الرواتب البالغة 220 مليون دولار.

ولكن في المراحل الأولى من موسم العطلات، حيث يحاول المدير العام بريان كاشمان بناء قائمة يمكنها أخيرًا الحصول على لقب يانكيز الأول منذ عام 2009، فقد وصل سعرهم بالفعل إلى ما يقرب من 278 مليون دولار (لأغراض الضرائب الفاخرة) لكشوف رواتبهم لعام 2026، وفقًا لعقود المهد.

وإذا تمكنوا من إعادة التوقيع مع كودي بيلينجر، وهو ما يمثل أولويتهم القصوى، فإن هذا الرقم سيرتفع إلى أكثر من 300 مليون دولار دون إجراء مزيد من التغييرات على القائمة.

وقال شتاينبرينر في أول تعليقاته منذ فبراير: “يمكننا التحدث قبل أن يذهب (كاشمان) إلى الاجتماعات الشتوية حول نطاق ما، ولكن نظرًا لأن الوضع متقلب، يمكن أن يختفي هذا النطاق في ثانيتين إذا كان هناك اتفاق يظهر والذي أشعر أنه سيكون مفيدًا جدًا لبعض مجالات الحاجة التي لدينا”. “لذا من الصعب أن أعطيك رقمًا، هذا ما أحاول قوله. إنها صفقة مختلفة.”