هانتر غودمان ، أوتو لوبيز يمكن أن يعزز فريقك

بالكاد بدأ موسم البيسبول الخيالي ، وبالفعل فإن سلك التنازل يطير بخيارات مثيرة للاهتمام يمكن أن توفر دفعة كبيرة لقائمك.

يبرز لاعبان على وجه الخصوص كتبادل اللعبة المحتملين: هانتر غودمان من روكي وأوتو لوبيز من مارلينز. يجلب كلاهما قيمة فريدة من نوعها على الطاولة ، ومواقفهما الحالية تجعلها أهدافًا رئيسية لمديري الخيال الأذكياء الذين يتطلعون إلى الاستفادة من المواهب بأقل من قيمتها.

Goodman هو لاعب مؤهل للماسك الذي يدير رؤوسه بمزيد من الخفافيش مما توقع أي شخص. عند وصوله إلى الموسم ، لم يكن غودمان اسمًا مألوفًا ، لكن أدائه المبكر ووقت اللعب يشير إلى أنه مستعد لإحداث تأثير.

مع أهلية الصياد بالفعل في جيبه ، يقدم Goodman مرونة موضعية – أحد الأصول النادرة والقيمة في مكان يصعب فيه الإنتاج الهجومي.

والأكثر من ذلك ، إنه يلعب نصف مبارياته في Coors Field ، جنة الضارب المعروفة بتضخيم الإحصائيات وتحويل اللاعبين الهامش إلى المساهمين الخياليين.

إمكانات الطاقة الغودمان لا يمكن إنكارها.

لقد أظهر بالفعل ومضات منه في حركة محدودة ، ومع زيادة وقت اللعب ، يمكن أن يدفع بسهولة إلى 20 زائد في المنزل على مدار موسم كامل.

تشكيلة روكيز ليست مكدسة تمامًا مع النجوم ، لكن لاعبين مثل Brenton Doyle و Ezequiel Tovar يوفرون الدعم الكافي لإتاحة فرص Goodman RBI.

إذا كنت يائسة لماسك يمكنه تسليم البوب ​​دون كسر البنك ، فإن Goodman هو إضافة متستر يمكنه دفع أرباح الأرباح طوال العام.

لوبيز هي جوهرة أخرى غير محروقة لبداية حارقة في القاعدة الثانية.

على الرغم من أن زميله كزافييه إدواردز على الأرجح لديه بالفعل منزل في معظم بطولات الدوري الخيالية بفضل سرعته ومتوسط ​​الصعود ، فإن لوبيز يطير تحت الرادار – وهذا خطأ يمكنك استغلاله.

بداية لوبيز الساخنة ليست صدفة.

إنه يضرب من أجل المتوسط ​​، ويقطع بعض الزيارات خارج القاعدة ، وحتى يظهر القليل من السرعة على الأساس.

يضيف أهليته متعددة الموضع (القاعدة الثانية وقصير في العديد من التنسيقات) فقط إلى جاذبيته.

عند النظر إلى لوبيز وإدواردز ، لا يسعني إلا أن أرسم أوجه التشابه إلى مارلينز في منتصف عام 2000 ، عندما ظهر هانلي راميريز ودان أوغلا كنجوم خياليين. جلب Ramírez سرعة النخبة وقوة الناشئة ، في حين أن Uggla هربت في طريقه إلى إجماليات تشغيل المنزل غير المتوقعة.

قد لا يصل لوبيز إلى تلك المرتفعات ، لكن مساره الحالي يردد نفس الأجواء – الإنتاج بأقل من قيمتها من لاعب كرة قدم مارلينز الذي يمكن أن يلتزم في تشكيرك طوال الموسم.

يكمن جمال كل من غودمان ولوبيز في توفرهما.

اعتبارًا من أوائل شهر أبريل ، من المحتمل أن يجلسوا على سلك التنازل في معظم البطولات ، تم تجاهله لصالح أسماء أكبر أو آفاق أكثر إشراقًا. لكن لعبة البيسبول الخيالية لا تتعلق بمن هو الأكثر وضوحًا – إنه يتعلق بمن ينتج.

تجعله ميزة ميدان غودمان وأهلية الماسك غير التفكير بالنسبة للبطولات الضحلة أو العميقة على حد سواء ، ويوفر الخفافيش الساخنة في لوبيز وتنوع الموضعية خيار التوصيل والتشغيل للمديرين الذين يحتاجون إلى مساعدة.

قم بتجميعهم الآن قبل بقية الدوري الذي يمسك به.

Howard Bender هو رئيس المحتوى في Fantasyalarm.com. اتبعه على X Rotobuzzguy وقم بالقبض عليه في برنامج “Fantasy Alarm Radio” على قناة SiriusXM Fantasy Sports من الساعة 6-8 مساءً ، انتقل إلى Fantasyalarm.com لجميع أخبار ونصائح البيسبول الخيالية.